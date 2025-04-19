ВИДЕО Козленок эстонской королевы уколов красоты радуется теплой погоде: «Прекрасной всем весны!»

«Я повредил ухо и рог. Это случилось еще до того, как хозяйка ранчо Ранно меня спасла. Но жизнь интересная штука. Сегодня я переехал в Нымме и пока что не отхожу от Марью ни на шаг. Сначала Нуфф выпендривался, но потом понял, что у меня всего поврежден рог, и теперь все время меня облизывает. Я здесь не только как рождественский козел. Я буду приносить радость своим хозяевам и соседям. Сегодня уже гулял на поводке, и делаю это лучше, чем собаки.