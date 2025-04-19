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ВИДЕО Козленок эстонской королевы уколов красоты радуется теплой погоде: «Прекрасной всем весны!»

Марью Карин и Мати.
Марью Карин и Мати. Фото: Konstantin Sednev

В конце прошлого года предпринимательница Марью Карин исполнила свою давнюю мечту - завела козленка. С тех пор прошло уже полгода: Мати растет и радует всю семью. А недавно королева уколов красоты сняла забавное видео того, как ее домашний питомец наслаждается теплой погодой.

«Я повредил ухо и рог. Это случилось еще до того, как хозяйка ранчо Ранно меня спасла. Но жизнь интересная штука. Сегодня я переехал в Нымме и пока что не отхожу от Марью ни на шаг. Сначала Нуфф выпендривался, но потом понял, что у меня всего поврежден рог, и теперь все время меня облизывает. Я здесь не только как рождественский козел. Я буду приносить радость своим хозяевам и соседям. Сегодня уже гулял на поводке, и делаю это лучше, чем собаки.

Еще я мурлыкаю. На какое-то время я точно захвачу Instagram и Facebook Марью Карин. Всем светлого праздника! А я попробую привыкнуть к этой странной семье», - делится Марью Карин 22 декабря, что взяла домой козленка.

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