ВИДЕО Козленок эстонской королевы уколов красоты радуется теплой погоде: «Прекрасной всем весны!»

В конце прошлого года предпринимательница Марью Карин исполнила свою давнюю мечту - завела козленка. С тех пор прошло уже полгода: Мати растет и радует всю семью. А недавно королева уколов красоты сняла забавное видео того, как ее домашний питомец наслаждается теплой погодой.
«Я повредил ухо и рог. Это случилось еще до того, как хозяйка ранчо Ранно меня спасла. Но жизнь интересная штука. Сегодня я переехал в Нымме и пока что не отхожу от Марью ни на шаг. Сначала Нуфф выпендривался, но потом понял, что у меня всего поврежден рог, и теперь все время меня облизывает. Я здесь не только как рождественский козел. Я буду приносить радость своим хозяевам и соседям. Сегодня уже гулял на поводке, и делаю это лучше, чем собаки.