Характер, стресс и биополе: что говорят морщины на лице о вашем состоянии

Внимательное наблюдение за своим отражением поможет лучше узнать себя и вовремя скорректировать те аспекты жизни, которые нуждаются во внимании.

Складки на лбу - зеркало мыслей и стресса

Горизонтальные морщинки в центре лба - это так называемые «линии ума». Если они глубокие и многочисленные, это может указывать на эмоциональное истощение, чрезмерные размышления или частые головные боли и ослабление биополя из-за постоянной занятости. Чтобы снять напряжение, следует больше отдыхать и избегать перегрузок.

Морщины над бровями - сигналы тревоги

Глубокие линии по бокам лба, которые еще называют «морщинами мудрости», свидетельствуют о сильном истощении, как физическом, так и моральном. Их наличие может указывать на слабое биополе, что делает человека уязвимым к энергетическим воздействиям. Чем глубже просматриваются складки, тем большую угрозу здоровью могут нанести недоброжелатели через проломы в биополе. Следует меньше общаться с токсичными людьми.

Шейные морщинки - признак упрямства

Складки на шее говорят о неспособности решить свои проблемы, идти на компромисс или поставить точку в сложном деле. Чтобы избавиться от них, нужно научиться признавать свои ошибки и работать над внутренней гармонией. Тем, кто не сможет начать работу над собой, грозят частые боли в области шеи и постоянные мелкие неприятности.

«Гусиные лапки» - глаза оптимиста