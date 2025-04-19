Фонд Kadunud делится советом, который поможет спасти жизнь близкого: «Большинство из нас об этом не задумывается...»

«Когда вы в последний раз фотографировали члена своей семьи или друга? - спрашивают на странице фонда Kadunud. - Не селфи, не групповое фото на дне рождения, а четкий снимок лица и тела. Фото, на котором ваш близкий запечатлено именно так, как он выглядит сейчас?»