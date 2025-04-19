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Фонд Kadunud делится советом, который поможет спасти жизнь близкого: «Большинство из нас об этом не задумывается...»

Волонтеры ищут пропавших людей.
Волонтеры ищут пропавших людей. Фото: Konstantin Sednev

Фонд Kadunud ежедневно занимается поиском пропавших без вести жителей Эстонии. Именно поэтому организация обращается к людям с важным напоминанием: стоит фотографировать своих близких на случай, если произойдет что-то неожиданное и человек пропадет.

«Когда вы в последний раз фотографировали члена своей семьи или друга? - спрашивают на странице фонда Kadunud. - Не селфи, не групповое фото на дне рождения, а четкий снимок лица и тела. Фото, на котором ваш близкий запечатлено именно так, как он выглядит сейчас?»

Организация, занимающаяся поиском пропавших людей, настоятельно рекомендует делать фотографии близких в полный рост. «Если человек чаще всего носит одну и ту же одежду, стоит сфотографировать его именно в этом наряде», - говорится в публикации. Также советуют сделать снимок его обуви и рисунка подошвы.

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