Фонд Kadunud делится советом, который поможет спасти жизнь близкого: «Большинство из нас об этом не задумывается...»

Фонд Kadunud ежедневно занимается поиском пропавших без вести жителей Эстонии. Именно поэтому организация обращается к людям с важным напоминанием: стоит фотографировать своих близких на случай, если произойдет что-то неожиданное и человек пропадет.
«Когда вы в последний раз фотографировали члена своей семьи или друга? - спрашивают на странице фонда Kadunud. - Не селфи, не групповое фото на дне рождения, а четкий снимок лица и тела. Фото, на котором ваш близкий запечатлено именно так, как он выглядит сейчас?»