ГАЛЕРЕЯ Светлая Пасха на пороге: смотрите, сколько людей собралось в храме в Ласнамяэ на освящение яств

Множество людей собралось в субботу, накануне светлого праздника Пасхи, во дворе храма в Ласнамяэ. На улице расставили длинный стол, на котором верующие разложили свои пасхальные яства: яйца, куличи, пасхи и многое другое, что жители Эстонии принесли в аккуратно украшенных плетеных корзинках.

В ласнамяэский храм пришли люди самых разных возрастов - от детей, прильнувших к родителям, до представителей старшего поколения, с особым почтением соблюдающих пасхальные обычаи. Многие пришли целыми семьями, чтобы вместе участвовать в торжественном освящении.

Под молитвенное пение батюшка окропил святой водой принесенные угощения, а затем и самих верующих, даруя каждому благословение.