Какие планы у известных деятелей Эстонии на Пасху? «Я из христианской семьи, и для нас – это особый праздник!»

Поскольку Пасха - это переходящий праздник, дата которого меняется из года в год. В 2025 году первый день Пасхи выпадает на 20 апреля. Мы поинтересовались у известных деятелей Эстонии, планируют ли они как-то отмечать этот праздник и, если да, то как именно.