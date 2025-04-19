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Какие планы у известных деятелей Эстонии на Пасху? «Я из христианской семьи, и для нас – это особый праздник!»

Эппл Кярсин, Юри Ратас, Сильвия Ильвес и Кети Уйбомяги.
Эппл Кярсин, Юри Ратас, Сильвия Ильвес и Кети Уйбомяги. Фото: Kollaaž (Taavi Sepp, Mihkel Maripuu, Sander Ilvest, Konstantin Sednev)

В Эстонии официальными выходными днями объявлены как Страстная пятница, так и первый день Пасхи. И хотя для многих жителей Эстонии этот праздник утратил свое религиозное значение, его по-прежнему с теплом и радостью отмечают в кругу семьи. Чем же занимаются в этот день известные деятели страны?

Поскольку Пасха - это переходящий праздник, дата которого меняется из года в год. В 2025 году первый день Пасхи выпадает на 20 апреля. Мы поинтересовались у известных деятелей Эстонии, планируют ли они как-то отмечать этот праздник и, если да, то как именно.

Модельер и стилист Лийс Ээсмаа

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