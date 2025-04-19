Эксперт назвала даты, в которые стоит избегать полетов на самолетах

Эксперт по путешествиям Рэйчел Мамфорд из компании по бронированию отдыха KAYAK поделилась несколькими полезными советами, которые помогут туристам свести к минимуму негативные последствия летнего ажиотажа в аэропортах.

В первую очередь она отмечает, что лучшее время для путешествий без стресса в теплое время года - поздняя весна, пишет УНИАН.

«Если вы хотите прибыть в место назначения вовремя, май - самый привлекательный месяц для полетов, поскольку в прошлом году тогда были задержаны всего 31 процент рейсов по сравнению с июлем и сентябрем, когда этот показатель составил 44 процента», - цитирует эксперта Daily Mail.

Если же туристу все равно нужно лететь в июле, Рэйчел предупреждает: есть несколько дат, которых стоит избегать.

«Те, кто вылетает в июле, постарайтесь избегать полетов 17 и 29 числа, когда в прошлом году билеты были самыми дорогими. 1 августа также, как ожидается, будет самым загруженным днем ​​для полетов, поэтому выбор альтернативной даты поможет избежать толп», - отметила она.

В то же время, по ее словам, выбор раннего рейса является одним из лучших способов избежать задержек. Исследование KAYAK показало, что в прошлом году были задержаны только 15 процентов рейсов, вылетающих в 5 утра, по сравнению с 51 процентом рейсов, вылетающих между 2 и 8 часами вечера.

«Идеальный вариант - перелет до 7 утра, однако, если это не соответствует вашему графику, то постарайтесь избегать перелетов днем ​​и вечером. Кроме того, для тех, кто летит международными рейсами, выбирайте более ранний рейс в 5 утра, если это дешевле, чем поздние ночные рейсы с 9 до 10 вечера», - посоветовала эксперт.

При этом, по словам Рэйчел, путешественникам, у которых нет выбора, кроме как лететь через более крупные и загруженные аэропорты, следует закладывать достаточно времени на пересадку на случай задержек.