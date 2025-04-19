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Эксперт назвала даты, в которые стоит избегать полетов на самолетах

Эксперт назвала худшее время для путешествий на самолетах этим летом. Снимок иллюстративный.
Эксперт назвала худшее время для путешествий на самолетах этим летом. Снимок иллюстративный. Фото: Flystock/Shutterstock

Летний сезон отпусков традиционно приносит хаос в аэропорты по всему миру, ведь персонал не справляется со слишком большим числом путешественником. А это неизбежно приводит к задержкам и даже отменам рейсов.

Эксперт по путешествиям Рэйчел Мамфорд из компании по бронированию отдыха KAYAK поделилась несколькими полезными советами, которые помогут туристам свести к минимуму негативные последствия летнего ажиотажа в аэропортах.

В первую очередь она отмечает, что лучшее время для путешествий без стресса в теплое время года - поздняя весна, пишет УНИАН.

«Если вы хотите прибыть в место назначения вовремя, май - самый привлекательный месяц для полетов, поскольку в прошлом году тогда были задержаны всего 31 процент рейсов по сравнению с июлем и сентябрем, когда этот показатель составил 44 процента», - цитирует эксперта Daily Mail.

Если же туристу все равно нужно лететь в июле, Рэйчел предупреждает: есть несколько дат, которых стоит избегать.

«Те, кто вылетает в июле, постарайтесь избегать полетов 17 и 29 числа, когда в прошлом году билеты были самыми дорогими. 1 августа также, как ожидается, будет самым загруженным днем ​​для полетов, поэтому выбор альтернативной даты поможет избежать толп», - отметила она.

В то же время, по ее словам, выбор раннего рейса является одним из лучших способов избежать задержек. Исследование KAYAK показало, что в прошлом году были задержаны только 15 процентов рейсов, вылетающих в 5 утра, по сравнению с 51 процентом рейсов, вылетающих между 2 и 8 часами вечера.

«Идеальный вариант - перелет до 7 утра, однако, если это не соответствует вашему графику, то постарайтесь избегать перелетов днем ​​и вечером. Кроме того, для тех, кто летит международными рейсами, выбирайте более ранний рейс в 5 утра, если это дешевле, чем поздние ночные рейсы с 9 до 10 вечера», - посоветовала эксперт.

При этом, по словам Рэйчел, путешественникам, у которых нет выбора, кроме как лететь через более крупные и загруженные аэропорты, следует закладывать достаточно времени на пересадку на случай задержек.

«Для межконтинентальных рейсов старайтесь лететь через небольшие аэропорты или напрямую, чтобы избежать пересадок», - отметила она.​

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