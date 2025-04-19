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ВКУСНЕЕ ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ! Пасхальные кексы из четырех ингредиентов всего за 15 минут

Рецепт пасхальных кексов из TikTok.
Рецепт пасхальных кексов из TikTok. Фото: скриншот

Пользователи TikTok поделились своими идеями рецептов к праздничному столу на Пасху. Вот один из них!

Ингредиенты (на 16 кексов):

  • тесто для печенья (или «влажное» тесто);
  • 1/2 упаковки карамели;
  • молочный шоколад;
  • 48 маленьких шоколадных яиц.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. 
  2. Распределите тесто по формочкам для выпекания кексов, сделав углубления для начинки. Отправьте все в духовку на 10-12 минут.
  3. Дайте тесту остыть. 
  4. Заполните углубления карамелью и полейте сверху шоколадом.
  5. Украсьте шоколадными пасхальными яйцами или другим декором. Дайте карамели и шоколаду время остыть.

Готово! Приятного аппетита!

Подробнее - на видео!

@scarlactive MINI EGG PODS❤️ 4 ingredients, easy to make & perfecf for Easter events!!! Recipe is at the end so pause and screenshot 🫶🫶🫶 #easter #easterrecipes #pods #minieggs ♬ original sound - Scarlactive
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