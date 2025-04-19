ВКУСНЕЕ ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ! Пасхальные кексы из четырех ингредиентов всего за 15 минут

Пользователи TikTok поделились своими идеями рецептов к праздничному столу на Пасху. Вот один из них!
Ингредиенты (на 16 кексов):
- тесто для печенья (или «влажное» тесто);
- 1/2 упаковки карамели;
- молочный шоколад;
- 48 маленьких шоколадных яиц.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Распределите тесто по формочкам для выпекания кексов, сделав углубления для начинки. Отправьте все в духовку на 10-12 минут.
- Дайте тесту остыть.
- Заполните углубления карамелью и полейте сверху шоколадом.
- Украсьте шоколадными пасхальными яйцами или другим декором. Дайте карамели и шоколаду время остыть.
Готово! Приятного аппетита!
Подробнее - на видео!
@scarlactive MINI EGG PODS❤️ 4 ingredients, easy to make & perfecf for Easter events!!! Recipe is at the end so pause and screenshot 🫶🫶🫶 #easter #easterrecipes #pods #minieggs ♬ original sound - Scarlactive