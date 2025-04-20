ГОРОСКОП НА 20 АПРЕЛЯ Сложный день у Овнов, а Весам пора разобраться с накопившимися проблемами

Возможно начало новых романтических отношений, которые будут яркими и насыщенными, но кратковременными. А вот брак, заключенный в этот день, станет счастливым. Супружеские пары смогут решить вопросы, в последнее время порождавшие споры и разногласия, а также обдумать планы на будущее, выработать общую стратегию решения финансовых проблем.

Близнецы

Под влиянием звезд обычно доброжелательные Близнецы становятся подозрительными и придирчивыми. Вам стоит обращать поменьше внимания на критические высказывания и двусмысленные шутки коллег, и не торопиться записывать в число своих врагов тех, кто по той или иной причине вам несимпатичен. Разрушить планы и свести на «нет» все усилия могут происки недоброжелателей, на руку им будут и ваши ошибки, допущенные в результате обычной невнимательности. Не исключены финансовые потери или неудачные покупки.

Возникают серьезные трудности в семейных отношениях, возможны неудачи романтического характера. Любовные свидания лучше перенести на другой день. Нарастающее эмоциональное напряжение может не лучшим образом сказаться на здоровье, если вы откажетесь от отдыха и соблюдения правильного режима дня.

Рак