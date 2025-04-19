ФОТО Юри Ратас посвятил трогательный пост своему отцу: «Не прошло ни дня, чтобы я не думал о тебе»

«Дорогой папа! Сижу сегодня вечером, в Страстную пятницу, на Хийумаа. Слушаю пение птиц, наблюдаю за пробуждением природы и смотрю на море… Прошло три года с того дня, как ты уше, ровно три года. Не прошло ни дня, чтобы я не думал о тебе. Не думал о твоих наставлениях и житейской мудрости, и не пытался понять фразу: "Твой отец был твоим большим другом!" Спасибо», - написал Юри Ратаса в Instagram.