Сб, 19.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Юри Ратас посвятил трогательный пост своему отцу: «Не прошло ни дня, чтобы я не думал о тебе»

Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Депутат Европарламента Юри Ратас посвятил пост в социальных сетях отцу, ушедшему из жизни три года назад. «Сижу сегодня вечером, в Страстную пятницу, на Хийумаа. Слушаю пение птиц, наблюдаю за пробуждением природы и смотрю на море», - написал вчера политик.

«Дорогой папа! Сижу сегодня вечером, в Страстную пятницу, на Хийумаа. Слушаю пение птиц, наблюдаю за пробуждением природы и смотрю на море… Прошло три года с того дня, как ты уше, ровно три года. Не прошло ни дня, чтобы я не думал о тебе. Не думал о твоих наставлениях и житейской мудрости, и не пытался понять фразу: "Твой отец был твоим большим другом!" Спасибо», - написал Юри Ратаса в Instagram.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх