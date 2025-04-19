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Эстонка незаконно проникла в дом бывшего мужа: на место прибыла полиция

Хелена Койву.
Хелена Койву. Фото: Jules La

Всего пару недель назад полиция приезжала к дому финского хоккеиста и бывшего мужа Хелены Койву - Микко. Тогда Хелене, проживавшей там, сообщили, что ей необходимо покинуть дом. На этой неделе, в среду, Хелена решила снова отправиться в дом, куда затем вновь приехала полиция, пишет Ilta-Sanomat.

В среду, 16 апреля, на участок хоккеиста и бывшего мужа Хелены Койву, Микко, в Какскерта (Турку) приехала полиция, чтобы якобы вновь увезти женщину оттуда. По словам Хелены, она пришла забрать свои вещи, когда сработала сигнализация, и на место прибыла полиция.

«Я пошла за своими личными вещами, которые не могла получить в течение двух недель. Я не знала, что сигнализация сработает», - прокомментировала Койву ситуацию изданию.

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