Эстонка незаконно проникла в дом бывшего мужа: на место прибыла полиция

Всего пару недель назад полиция приезжала к дому финского хоккеиста и бывшего мужа Хелены Койву - Микко. Тогда Хелене, проживавшей там, сообщили, что ей необходимо покинуть дом. На этой неделе, в среду, Хелена решила снова отправиться в дом, куда затем вновь приехала полиция, пишет Ilta-Sanomat.
В среду, 16 апреля, на участок хоккеиста и бывшего мужа Хелены Койву, Микко, в Какскерта (Турку) приехала полиция, чтобы якобы вновь увезти женщину оттуда. По словам Хелены, она пришла забрать свои вещи, когда сработала сигнализация, и на место прибыла полиция.