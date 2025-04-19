Эстонка незаконно проникла в дом бывшего мужа: на место прибыла полиция

Всего пару недель назад полиция приезжала к дому финского хоккеиста и бывшего мужа Хелены Койву - Микко. Тогда Хелене, проживавшей там, сообщили, что ей необходимо покинуть дом. На этой неделе, в среду, Хелена решила снова отправиться в дом, куда затем вновь приехала полиция, пишет Ilta-Sanomat.