ГАЛЕРЕЯ ДНЯ Смотрите, как жители Таллинна встретили почти летнее тепло

Синоптики обещали, что в пятницу, 18 апреля, в Таллинне будет жаркий день - до 24 градусов тепла. И не обманули! Портал Limon.ee прошелся по городу в поисках лета посреди апреля. Смотрите, что из этого вышло!
В эту пятницу температура воздуха в Эстонии местами достигала +25 градусов, и это тут же вывело людей на улицы и к морскому побережью. Жители и гости столицы загорали, жарили шашлыки, играли в пляжный волейбол - настоящая картина лета, только в апреле.
Смотрите, как Таллинн наслаждался по-летнему теплым солнцем. В субботу синоптики обещают тоже довольно теплую погоду, правда уже с кратковременными дождями. А вот к воскресенью, увы, погода начнет портиться.