Девушка Паши Техника рассказа о последних моментах жизни рэпера: «Говорил, что хочет от меня дочку»

Роковая поездка в Таиланд была инициативой Паши. По словам его девушки Кристины Лекси, в день ее рождения рэпер заявил, что после празднования они полетят отдыхать. Впрочем, планы едва не нарушили вредные привычки Техника, пишет Super .

«За день до отлета мы очень сильно поругались из-за его зависимости. Я думала не лететь с ним, но Паша сообщил, что в любом случае полетит один. Я поняла, что не отпущу его одного. По дороге в Таиланд мы обсуждали наше будущее. Паша сказал, что хочет от меня дочь. Мы даже спорили о том, какое имя бы ей дали», - рассказала Кристина Лекси, девушка Паши Техника.