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ФОТО Танель Падар не спешит приводить себя в форму: «Для дочерей я самый мягкий плюшевый мишка!»

Фото статьи
Фото: Remo Tõnismäe

Рок-музыкант Танель Падар опубликовал в ночь на пятницу в Instagram откровенное фото с обнаженным торсом - но сразу предупредил: приводить себя в форму пока не планирует. 

«Пока я для своих дочерей самый мягкий плюшевый мишка, чьи усы немного колются, пока не собираюсь даже начинать приводить себя в форму», - подписал Падар снимок, на котором позирует с обнаженным торсом.

Тем не менее, музыкант признается: с усами у него постоянная борьба. «Проще было бы на поле свеклу тяпкой прореживать, чем удалять мои 5-8 усиков лезвием», - пошутил он.

У Танеля Падара и его бывшей жены Лорен две дочери. Их брак, заключенный 27 июня 2023 года, официально завершился 10 сентября 2024 года.

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