ФОТО Танель Падар не спешит приводить себя в форму: «Для дочерей я самый мягкий плюшевый мишка!»

«Пока я для своих дочерей самый мягкий плюшевый мишка, чьи усы немного колются, пока не собираюсь даже начинать приводить себя в форму», - подписал Падар снимок, на котором позирует с обнаженным торсом.

Тем не менее, музыкант признается: с усами у него постоянная борьба. «Проще было бы на поле свеклу тяпкой прореживать, чем удалять мои 5-8 усиков лезвием», - пошутил он.