ФОТО Танель Падар не спешит приводить себя в форму: «Для дочерей я самый мягкий плюшевый мишка!»

Рок-музыкант Танель Падар опубликовал в ночь на пятницу в Instagram откровенное фото с обнаженным торсом - но сразу предупредил: приводить себя в форму пока не планирует.
«Пока я для своих дочерей самый мягкий плюшевый мишка, чьи усы немного колются, пока не собираюсь даже начинать приводить себя в форму», - подписал Падар снимок, на котором позирует с обнаженным торсом.
Тем не менее, музыкант признается: с усами у него постоянная борьба. «Проще было бы на поле свеклу тяпкой прореживать, чем удалять мои 5-8 усиков лезвием», - пошутил он.
У Танеля Падара и его бывшей жены Лорен две дочери. Их брак, заключенный 27 июня 2023 года, официально завершился 10 сентября 2024 года.