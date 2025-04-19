ГОРОСКОП НА 19 АПРЕЛЯ Кому из знаков Зодиака в эту субботу повезет, а кому лучше не рисковать

Дева

Сложный день с точки зрения общения, высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми, представителями сферы услуг. Нежелательны встречи с давними знакомыми, которых вы давно не видели: человек, некогда считавшийся вашим другом, может оказаться тайным недоброжелателем. Финансовое положение несколько улучшится; можно рассчитывать на возвращение долга или приятный подарок.

Утро будет довольно напряженным, а вот во второй половине дня в семье воцарится гармония. Романтическое свидание окажется очень приятным, если вы не побоитесь отступить от сложившихся традиций и испытать нечто совершенно новое. Вероятны удачные поездки, как запланированные так и совершенно неожиданные.

Весы

День обещает выдающиеся успехи тем, кто и в выходные не забывает о делах. Покровительствуют звезды также Весам, занятым учебой, научной и творческой деятельностью. Времени и сил вам хватит не только на полезные занятия, но и на развлечения; нет причин сдерживать свое стремление к светским развлечениям, общению с приятными людьми.

Напряженность в семейных отношениях нарастает постепенно, и чем раньше вы попытаетесь изменить ситуацию, тем лучше будет для всех. Решение личных проблем дается нелегко, однако именно сегодня у вас есть возможность выбрать правильную тактику и начать воплощать в жизнь составленные давным-давно планы.

Скорпион