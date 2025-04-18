Инцидент на борту Ryanair: пассажирку вывели из самолета из-за пачки чипсов

Полиция вывела британку Энн-Мари Мюррей из самолета Ryanair после инцидента с оплатой закусок на борту. Женщина открыла чипсы и колу на сумму 7 фунтов стерлингов (около 8,20 евро), но не смогла сразу расплатиться из-за сбоя терминала, сообщает Mirror.co.uk.

55-летняя Энн-Мари утверждает, что пыталась оплатить покупку картой, но автомат не принимал платеж. Второй терминал тоже отказался работать. Наличными она расплатиться не могла - при себе у женщины были только банковские карты. Она предложила рассчитаться после посадки, но экипаж отказался. При прилете к самолету прибыли трое полицейских, которые проводили женщину в патрульный фургон.

Авиакомпания заявила, что вызов полиции был сделан заранее, так как пассажирка якобы «нарушала порядок на борту». Однако Энн-Мари настаивает: она вела себя спокойно и ни на кого не кричала.

«Я не нарушала порядок. Я делала все, чтобы оплатить покупку - нажимала, пробовала снова и снова. Когда не получилось, предложила заплатить по прилете. Но они сказали, что так нельзя», - рассказала она.

Партнёр Энн-Мари даже предложил вернуть открытые чипсы, но стюард ответил, что это не нужно. «Я подумала, что они шутят, когда сказали, что вызвали полицию. А потом в самолет зашли трое полицейских. Это было очень унизительно», - вспоминает она.