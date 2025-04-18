Инцидент на борту Ryanair: пассажирку вывели из самолета из-за пачки чипсов

Инцидент произошел 28 марта на рейсе из Тенерифе в Бристоль.
Полиция вывела британку Энн-Мари Мюррей из самолета Ryanair после инцидента с оплатой закусок на борту. Женщина открыла чипсы и колу на сумму 7 фунтов стерлингов (около 8,20 евро), но не смогла сразу расплатиться из-за сбоя терминала, сообщает Mirror.co.uk.
55-летняя Энн-Мари утверждает, что пыталась оплатить покупку картой, но автомат не принимал платеж. Второй терминал тоже отказался работать. Наличными она расплатиться не могла - при себе у женщины были только банковские карты. Она предложила рассчитаться после посадки, но экипаж отказался. При прилете к самолету прибыли трое полицейских, которые проводили женщину в патрульный фургон.
Авиакомпания заявила, что вызов полиции был сделан заранее, так как пассажирка якобы «нарушала порядок на борту». Однако Энн-Мари настаивает: она вела себя спокойно и ни на кого не кричала.
«Я не нарушала порядок. Я делала все, чтобы оплатить покупку - нажимала, пробовала снова и снова. Когда не получилось, предложила заплатить по прилете. Но они сказали, что так нельзя», - рассказала она.
Партнёр Энн-Мари даже предложил вернуть открытые чипсы, но стюард ответил, что это не нужно. «Я подумала, что они шутят, когда сказали, что вызвали полицию. А потом в самолет зашли трое полицейских. Это было очень унизительно», - вспоминает она.
Энн-Мари и ее партнёр прилетели на Канарские острова на четыре дня, чтобы отпраздновать ее день рождения. Теперь она говорит, что вся поездка была испорчена. Женщина также добавила, что на другом рейсе Ryanair ранее видела, как пассажиру с той же банковской картой удалось оплатить покупки без проблем - и удивлена, почему в ее случае экипаж не проявил гибкости.