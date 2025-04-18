Названа одна из недооцененных кулинарных столиц Европы с вкусными морепродуктами

Корк раскинулся вокруг одной из крупнейших естественных гаваней в мире. На протяжении веков он служил важным центром торговли и туризма. Именно в его историческом порту - в городке Коб - совершил последнюю остановку легендарный «Титаник» перед отплытием в своё роковое путешествие, сообщает Daily Express.

Сегодня Корк продолжает жить морем: оживлtнные рыбные рынки, прибрежные закусочные и рестораны у причалов предлагают свежайшие дары Атлантики. По словам журналистов, океан вдохновлял поколения местных шеф-поваров и фермеров, благодаря чему меню городских заведений изобилует изысканными морепродуктами.

Кулинарная сцена Корка - это гармоничное сочетание традиционной ирландской кухни и современной гастрономической креативности. Здесь бок о бок соседствуют народные блюда, такие как требуха и дришин, и утончeнные дегустационные сеты в ресторанах, отмеченных звёздами Michelin.