Названа одна из недооцененных кулинарных столиц Европы с вкусными морепродуктами

Город Корк, расположенный на живописном южном побережье Ирландии, по праву считается одной из недооцененных кулинарных столиц Европы. С богатым морским наследием и уникальной гастрономической культурой он остается настоящей жемчужиной на карте страны.
Корк раскинулся вокруг одной из крупнейших естественных гаваней в мире. На протяжении веков он служил важным центром торговли и туризма. Именно в его историческом порту - в городке Коб - совершил последнюю остановку легендарный «Титаник» перед отплытием в своё роковое путешествие, сообщает Daily Express.
Сегодня Корк продолжает жить морем: оживлtнные рыбные рынки, прибрежные закусочные и рестораны у причалов предлагают свежайшие дары Атлантики. По словам журналистов, океан вдохновлял поколения местных шеф-поваров и фермеров, благодаря чему меню городских заведений изобилует изысканными морепродуктами.
Кулинарная сцена Корка - это гармоничное сочетание традиционной ирландской кухни и современной гастрономической креативности. Здесь бок о бок соседствуют народные блюда, такие как требуха и дришин, и утончeнные дегустационные сеты в ресторанах, отмеченных звёздами Michelin.
От фермы - на стол: местные ингредиенты, сезонность и честные вкусы - главные ценности коркской кухни. Местные повара, производители и гурманы бережно сохраняют и развивают гастрономическое наследие региона, превращая Корк в настоящий рай для ценителей качественной еды.