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ВАНДАЛЫ В ЦЕНТРЕ ТАЛЛИННА Неизвестные разбили окна ресторанов: ущерб оценивается в сотню тысяч евро

Перевод: Светлана Карабут
Фото статьи
Фото: Erakogu

Для владельца ресторанов, бизнесмена Стена-Эрика Янтсона Страстная пятница началась с шока: ночью были разбиты окна его заведений, расположенных в парке Таммсааре в Таллинне. «Это точно акт вандализма, направленный лично против нас», - говорит ресторатор.

«Сегодня ночью разбили десять окон. Предварительный ущерб составляет около 100 000 евро. Это явно уголовное преступление», - сообщил Янтсон. Утром повреждения обнаружили сотрудники ресторанов Pomo и Kompu, пришедшие на смену.

По его словам владельца заведений, нападение было преднамеренным. «Не верю, что какой-то хулиган просто проходил мимо и решил побросаться камнями. Это был целенаправленный акт вандализма», - заявил Стен-Эрик Янтсон.

Заявление в полицию подано. «Полиция начала расследование, но важно рассказать об инциденте в СМИ - кто-то точно стал свидетелем произошедшего», - говорит Янтсон и призывает очевидцев поделиться информацией.

Владелец отметил, что, к счастью, в ресторанах не сквозит, и они могут продолжать работать. «У нас установлены дорогие стеклопакеты - разбиты только внешние стекла, внутренние остались целы», - уточнил хозяин заведений.

Янтсон надеется, что виновных скоро найдут. «Насколько нам известно, здание оборудовано полицейскими камерами. Надеемся, это поможет оперативно установить личности злоумышленников», - сказал он.

К сожалению, это не первый случай за последний год, когда имущество бизнесмена подвергается нападению. В июне в одном из офисных зданий в центре Таллинна произошла кража: были похищены ценные вещи, принадлежащие Марис и Хенри Кырвицу (ресторан Genka), а также тысячи браслетов для фестиваля Õllesummer, организуемого Янтсоном. Из-за инцидента пришлось срочно изготавливать новые браслеты к началу мероприятия.

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