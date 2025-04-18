ВАНДАЛЫ В ЦЕНТРЕ ТАЛЛИННА Неизвестные разбили окна ресторанов: ущерб оценивается в сотню тысяч евро

«Сегодня ночью разбили десять окон. Предварительный ущерб составляет около 100 000 евро. Это явно уголовное преступление», - сообщил Янтсон. Утром повреждения обнаружили сотрудники ресторанов Pomo и Kompu, пришедшие на смену.

По его словам владельца заведений, нападение было преднамеренным. «Не верю, что какой-то хулиган просто проходил мимо и решил побросаться камнями. Это был целенаправленный акт вандализма», - заявил Стен-Эрик Янтсон.

Заявление в полицию подано. «Полиция начала расследование, но важно рассказать об инциденте в СМИ - кто-то точно стал свидетелем произошедшего», - говорит Янтсон и призывает очевидцев поделиться информацией.

Владелец отметил, что, к счастью, в ресторанах не сквозит, и они могут продолжать работать. «У нас установлены дорогие стеклопакеты - разбиты только внешние стекла, внутренние остались целы», - уточнил хозяин заведений.

Янтсон надеется, что виновных скоро найдут. «Насколько нам известно, здание оборудовано полицейскими камерами. Надеемся, это поможет оперативно установить личности злоумышленников», - сказал он.