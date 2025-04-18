Салат «Гнездо» с курицей, яйцом и сыром – идеальное блюдо для Пасхи

Идеальное блюдо для весеннего стола - яркое, сытное и очень нежное на вкус.

Ингредиенты:

Куриное филе - 1 шт.

Яйца куриные - 3-4 шт.

Твёрдый сыр - 100 г

Морковь - 1 шт.

Греческий йогурт или майонез - 2-3 ст. ложки

Соль, перец - по вкусу

Перепелиные яйца (окрашенные) - 3-4 шт. (для декора)

Укроп или другая свежая зелень - небольшой пучок (для декора)

Приготовление:

Отварите курицу до готовности (примерно 40 минут), затем нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна.

Морковь сварите до мягкости (30 минут), очистите и натрите на мелкой терке.

Куриные яйца сварите вкрутую (10 минут), остудите, очистите и натрите.

Сыр натрите на мелкой терке.

В глубокой миске смешайте курицу, морковь, яйца и сыр, заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Выложите салат в виде гнезда, в центр поместите перепелиные яйца, украсьте зеленью.