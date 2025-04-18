Салат «Гнездо» с курицей, яйцом и сыром – идеальное блюдо для Пасхи

Этот легкий и свежий салат с минимумом майонеза станет отличным украшением для праздничного стола. Его нежный вкус и яркий вид придадут праздничной атмосфере и подчеркнут торжество события.
Идеальное блюдо для весеннего стола - яркое, сытное и очень нежное на вкус.
Ингредиенты:
Куриное филе - 1 шт.
Яйца куриные - 3-4 шт.
Твёрдый сыр - 100 г
Морковь - 1 шт.
Греческий йогурт или майонез - 2-3 ст. ложки
Соль, перец - по вкусу
Перепелиные яйца (окрашенные) - 3-4 шт. (для декора)
Укроп или другая свежая зелень - небольшой пучок (для декора)
Приготовление:
Отварите курицу до готовности (примерно 40 минут), затем нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна.
Морковь сварите до мягкости (30 минут), очистите и натрите на мелкой терке.
Куриные яйца сварите вкрутую (10 минут), остудите, очистите и натрите.
Сыр натрите на мелкой терке.
В глубокой миске смешайте курицу, морковь, яйца и сыр, заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Выложите салат в виде гнезда, в центр поместите перепелиные яйца, украсьте зеленью.
Приятного аппетита и светлой Пасхи!