«Мама жизнь подарила»: в Таллинне пройдет добрый концерт с участием Алики Миловой

Концерт «Мама жизнь подарила - 2025» организован Благотворительным фондом Artalliance в сотрудничестве с Русским театром и посвящено детям с особенностями развития.

На сцене выступят актеры театра, известные певцы, танцоры, детские коллективы и особенные дети. В этом году примет участие в мероприятии и певица Алика Милова.

«Мы с 2016 года проводим этот концерт, и каждый раз он подтверждает: никакие болезни и физические ограничения не являются преградой для достижения целей. Все мы равны. И это мероприятие - яркий пример силы мечты», - говорит актриса Русского театра, куратор и ведущая концерта Лариса Саванкова.

Концерт станет праздничным подарком ко Дню матери. В честь мам и бабушек прозвучат стихи и песни, лучшие танцевальные номера украсят программу. Символом мероприятия станет единство поколений: начинающие артисты будут выступать вместе с признанными звездами сцены.

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей с особыми потребностями.

Первый концерт этой серии прошёл в 2016 году в Большом зале Русского театра и с тех пор стал доброй традицией. За эти годы в нем приняли участие многие известные артисты, включая Анастасию Цубину, Ивана Алексеева, Артема Гареева, Наталью Дымченко, Екатерину и Дмитрия Кордас, Анну Сергееву, Виктора Марвина, Сергея Черкасова и Александра Жиленко.

Организаторы мероприятия - Heategevusfond Artalliance MTÜ и Русский театр. Инициаторы проекта - актриса Лариса Саванкова и продюсер Кристина Кяйс.

Мероприятие пройдет на русском языке.