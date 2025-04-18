Сюрприз на Пасху: туристов предупредили о забастовках в аэропортах ряда стран Европы

В 2025 году, когда католики и православные отмечают Пасху в один день - 20 апреля, ситуация может осложниться из-за забастовок в аэропортах популярных туристических стран, сообщает Schengen.News.

Путешественникам советуют внимательно следить за расписанием рейсов, особенно тем, кто планирует полеты через Францию, Италию и Испанию во второй половине апреля. В этих странах ожидаются забастовки авиаперсонала:

• во Франции на 18-19 и 25 апреля запланирована общенациональная забастовка авиадиспетчеров, с возможностью продления;

• в Италии 19 апреля пройдет 24-часовая забастовка, которая затронет все крупные аэропорты страны;

• в Испании с 20 по 30 апреля запланированы поочередные забастовки диспетчеров в Мадриде и Барселоне.

Также высокая вероятность забастовок в Германии и Бельгии, однако точные даты пока не объявлены.