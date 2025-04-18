Сюрприз на Пасху: туристов предупредили о забастовках в аэропортах ряда стран Европы

На большие праздники, такие как Рождество и Пасха, в европейских аэропортах традиционно наблюдается повышенный ажиотаж: люди спешат навестить близких или отправиться в короткое путешествие. Это, как правило, приводит к длинным очередям на досмотре и задержкам рейсов.
В 2025 году, когда католики и православные отмечают Пасху в один день - 20 апреля, ситуация может осложниться из-за забастовок в аэропортах популярных туристических стран, сообщает Schengen.News.
Путешественникам советуют внимательно следить за расписанием рейсов, особенно тем, кто планирует полеты через Францию, Италию и Испанию во второй половине апреля. В этих странах ожидаются забастовки авиаперсонала:
• во Франции на 18-19 и 25 апреля запланирована общенациональная забастовка авиадиспетчеров, с возможностью продления;
• в Италии 19 апреля пройдет 24-часовая забастовка, которая затронет все крупные аэропорты страны;
• в Испании с 20 по 30 апреля запланированы поочередные забастовки диспетчеров в Мадриде и Барселоне.
Также высокая вероятность забастовок в Германии и Бельгии, однако точные даты пока не объявлены.
Даже без учета протестов, в крупнейших аэропортах Европы в пасхальные дни возможны перебои в авиасообщении из-за резкого роста потока пассажиров. Особенно напряженной обещает быть суббота, 19 апреля - накануне Пасхи.