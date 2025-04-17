ВИДЕО Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам и врагам

Пугачева с сарказмом поблагодарила своих врагов за то, что они «украшают ее жизнь разными красками». Не забыла артистка и о фанатах. Она выразила им благодарность за поздравления, пожелания и отметила, что в этом году получила рекордное количество приятных сообщений от поклонников.​

«Дорогие мои друзья, все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывали и помогали организовать мне этот день рождения, спасибо вам! Это было замечательно, круто! Спасибо за СМС-ки, за поздравления... Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам - вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками! А я, конечно, внутри - художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам», - сказала исполнительница.