ФОТО И ВИДЕО В Риге торжественно открыли одно из самых дорогих колес обозрения в Европе

Открытие аттракциона состоялось в 12:00, в мероприятии приняли участие команда по реализации проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы.

Посетителям колесо обозрения стало доступно с 13:00.

Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.

Смотрите церемонию открытия колеса обозрения!

На территории вокруг панорамного колеса также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.

Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

Вид на Ригу с колеса обозрения:

Очередь из первых посетителей:

Право построить в Пардаугаве колесо обозрения RPR operators получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.