Названа одна из недооцененных кулинарных столиц Европы

Город Корк, расположенный на живописном южном побережье Ирландии, является одной из недооцененных кулинарных столиц Европы, которая обладает богатым морским наследием, сообщает Daily Express.
Корк построен вокруг гавани, которая является одним из крупнейших естественных портов в мире. Долгое время город был центром торговли и туризма, а в его историческом порту Коб свою последнюю остановку сделал «Титаник».
В Корке есть оживленные рыбные рынки и закусочные у причалов, где подают свежайший атлантический улов. Уточняется, что океан вдохновлял поколения шеф-поваров и производителей продуктов питания, что привело к появлению меню, изобилующего деликатесами из морепродуктов.
Гастрономическая мощь Корка представляет собой смесь традиционной ирландской кухни и современной кулинарной креативности. Местные фавориты, такие как требуха и драйшин (разновидность кровяной колбасы - прим.ред.) соседствуют с изысканными дегустационными меню в ресторанах.
Город может похвастаться приверженностью к ингредиентам местного происхождения, а производители, повара и любители еды вносят свой вклад в продвижение блюд, которые поставляются с фермы на стол.
Каждый год в городе проводится праздник, который получил название Cork on a Fork. Кулинарный писатель Джон Маккенна описывает это время как удивительный фестиваль еды, который не мог бы произойти нигде, кроме Корка. Там можно попробовать устрицы и субпродукты, свежую рыбу, хлеб, молоко, масло и сыр.
Путешественникам советуют обязательно посетить Английский рынок - один из старейших крытых продовольственных рынков Европы, который был открыт в 1788 году. Он является сокровищницей ремесленных сыров, шоколада ручной работы, свежих морепродуктов и вяленого мяса.
Город также предлагает уникальные кулинарные возможности. Кроме фестивалей еды, в Корке находятся ведущие производители продуктов питания Ирландии, включая фермерские сыровары и крафтовые пивоварни, где можно провести дегустацию.