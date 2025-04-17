Названа одна из недооцененных кулинарных столиц Европы

Корк построен вокруг гавани, которая является одним из крупнейших естественных портов в мире. Долгое время город был центром торговли и туризма, а в его историческом порту Коб свою последнюю остановку сделал «Титаник».

В Корке есть оживленные рыбные рынки и закусочные у причалов, где подают свежайший атлантический улов. Уточняется, что океан вдохновлял поколения шеф-поваров и производителей продуктов питания, что привело к появлению меню, изобилующего деликатесами из морепродуктов.

Гастрономическая мощь Корка представляет собой смесь традиционной ирландской кухни и современной кулинарной креативности. Местные фавориты, такие как требуха и драйшин (разновидность кровяной колбасы - прим.ред.) соседствуют с изысканными дегустационными меню в ресторанах.

Город может похвастаться приверженностью к ингредиентам местного происхождения, а производители, повара и любители еды вносят свой вклад в продвижение блюд, которые поставляются с фермы на стол.

Каждый год в городе проводится праздник, который получил название Cork on a Fork. Кулинарный писатель Джон Маккенна описывает это время как удивительный фестиваль еды, который не мог бы произойти нигде, кроме Корка. Там можно попробовать устрицы и субпродукты, свежую рыбу, хлеб, молоко, масло и сыр.

Путешественникам советуют обязательно посетить Английский рынок - один из старейших крытых продовольственных рынков Европы, который был открыт в 1788 году. Он является сокровищницей ремесленных сыров, шоколада ручной работы, свежих морепродуктов и вяленого мяса.