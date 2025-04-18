ГОРОСКОП НА 18 АПРЕЛЯ Что знакам Зодиака принесет Страстная пятница?

Близнецы

Напряженность в отношениях с близкими людьми и разочарование в романтических отношениях – главные проблемы этого дня. Сегодня вы склонны преувеличивать свои беды, способны даже в мелком недоразумении увидеть предвестие настоящего несчастья; боритесь с паническими настроениями, они опасны не только для вас, но и для дорогих вам людей. Помните и о том, что попытки утопить свои проблемы, мнимые или реальные, в спиртных напитках, обречены на неудачу.

Заниматься делами вы будете без особого рвения и энтузиазма, но простой усидчивости достаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все ранее составленные планы. Возможны выгодные покупки, однако приобретение крупных вещей лучше отложить.

Рак

Неплохой день для тех, кто ставит перед собой реальные цели и не теряет оптимизма, когда приходится преодолевать трудности. Ваши взгляды на жизнь меняются, что сказывается также на планах и приоритетах. Близкие пребывают в растерянности, замечая происходящие с вами метаморфозы, и даже могут позволить себе настороженно-критические высказывания, но доброжелательность в отношениях сохранится, а до конфликтной ситуации дело не дойдет.

Возможна встреча с очень интересным человеком. Не исключено и зарождение симпатии к новому знакомому, причем безответной она не останется. Удержитесь от сомнительных приобретений; не стоит в этот день покупать подарки для старших родственников или людей, занимающих более высокое положение в обществе.

Лев