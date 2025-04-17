«Параноик»: британский король Карл ІІІ игнорирует принца Гарри

«Их отношения глубоко напряженные и гораздо хуже, когда Гарри посадили на три ряда позади во время коронации отца», - рассказала эксперт по королевской семье Хилари Фордвич.

Более того, напряжение усилилось публичной судебной битвой принца Гарри по безопасности. На фоне этого король намеренно избегает Гарри, чтобы предотвратить не только юридические путаницы, но и дальнейшие травмы и драмы.

«Этим управляют также те, кто нанят защищать короля Карла от его придворных, которые единодушно считают Гарри отвратительным. Примирение в обозримом будущем маловероятно», - считает Фордвич.

По словам эксперта, с принцем Уильямом все так же плохо. Наследник престола не отвечал на звонки и сообщения младшего брата. К тому же, источники, близкие к Гарри, рассказали, что в течение последних трех визитов герцога Сассекского в Великобританию отец был недоступен.

Инсайдеры отметили, что младший сын монарха не знает о текущем состоянии онкобольного Карла и прогнозах врачей.

Принц Гарри в суде пытается вернуть государственную охрану, которую потерял в феврале 2020 года после того, как ушел в отставку с должности старшего члена королевской семьи.

«Пока тянется суд, параноик, враждующий принц Гарри продолжает борьбу с миром, королевская семья, и особенно король Карл, будут держать соответствующую дистанцию», - отметила британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.

Впрочем, она не считает это положительной ситуацией ни для кого, а тем более для больного короля Карла.

Чард также рассказала об огромных проблемах с доверием к герцогу Сассекскому. В частности, королевская семья не будет разглашать личную информацию Гарри, боясь, что тот передаст эту информацию СМИ. Поэтому принц даже не знает о состоянии здоровья своего отца.