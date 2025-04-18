ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО! Как вы проводите самый теплый день этого года?

К тому же, сегодня в Эстонии выходной, а значит - самое время снять куртки и выйти навстречу солнцу. Кто-то уже планирует встречу с друзьями на уличной террасе, кто-то едет на природу, а кто-то просто с удовольствием гуляет по городу, подставляя лицо первым теплым лучам.

А как проходит этот день у вас? Давайте вместе создадим фотоальбом самого теплого дня этого года! Присылайте нам свои снимки - будь то кофе на балконе, первое мороженое на улице, прогулка в парке или счастливые моменты на детской площадке. Все, что наполнено светом, теплом и весной.

Дорогие читатели, присылайте свои фотографии на адрес: vene@postimees.ee Пожалуйста, укажите в теме письма «ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ» и добавьте короткое описание того, как и где вы проводите этот день.