ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО! Как вы проводите самый теплый день этого года?

Пятница, 18 апреля, обещает побаловать жителей Эстонии по-настоящему летним теплом - синоптики прогнозируют до +24 градусов! После долгой зимы и капризной весны это, без сомнений, первый по-настоящему теплый день 2025 года.
К тому же, сегодня в Эстонии выходной, а значит - самое время снять куртки и выйти навстречу солнцу. Кто-то уже планирует встречу с друзьями на уличной террасе, кто-то едет на природу, а кто-то просто с удовольствием гуляет по городу, подставляя лицо первым теплым лучам.
А как проходит этот день у вас? Давайте вместе создадим фотоальбом самого теплого дня этого года! Присылайте нам свои снимки - будь то кофе на балконе, первое мороженое на улице, прогулка в парке или счастливые моменты на детской площадке. Все, что наполнено светом, теплом и весной.
Дорогие читатели, присылайте свои фотографии на адрес: vene@postimees.ee Пожалуйста, укажите в теме письма «ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ» и добавьте короткое описание того, как и где вы проводите этот день.
Ждем ваших солнечных кадров, лучшие из которых мы обязательно опубликуем!