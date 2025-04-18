«На Штромке шашлык жарят под каждым кустом!» А как вы проводите самый теплый день этого года?

После долгой зимы и капризной весны это, без сомнений, первый по-настоящему теплый день 2025 года. К тому же, сегодня в Эстонии выходной, а значит - самое время снять куртки и выйти навстречу солнцу. Кто-то уже планирует встречу с друзьями на уличной террасе, кто-то едет на природу, а кто-то просто с удовольствием гуляет по городу, подставляя лицо первым теплым лучам.