Принц Уильям зол из-за визита Гарри в Украину

Инсайдеры заявляют, что старший сын короля Карла фрустрирован тем, что брат опередил его в намерениях осуществить эту поездку. Уильям якобы уже давно надеялся посетить Украину.

Уильям зол на высокопоставленных чиновников дворца, которые советовали ему воздержаться от этой поездки из соображений безопасности. На фоне визита Гарри его старший брат чувствует себя еще более подавленным.

Гарри же обвинили в лицемерии, ведь перед визитом он судился с правительством Великобритании, заявляя, что нуждается в личной охране.