Принц Уильям зол из-за визита Гарри в Украину

Британский принц Уильям не слишком обрадовался новости о том, что его младший брат Гарри 10 апреля посетил Украину с неанонсированным визитом, сообщает Daily Mail.
Инсайдеры заявляют, что старший сын короля Карла фрустрирован тем, что брат опередил его в намерениях осуществить эту поездку. Уильям якобы уже давно надеялся посетить Украину.
Уильям зол на высокопоставленных чиновников дворца, которые советовали ему воздержаться от этой поездки из соображений безопасности. На фоне визита Гарри его старший брат чувствует себя еще более подавленным.
Гарри же обвинили в лицемерии, ведь перед визитом он судился с правительством Великобритании, заявляя, что нуждается в личной охране.
Напомним, что принц Гарри тайно посетил в Украину в четверг, 10 апреля. Об издании The Telegraph сообщило лишь тогда, когда он уже покинул страну. Отмечалось, герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных.