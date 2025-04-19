Исповедь женщины: «Мой муж целует свою мать в губы – это отвратительно!»

«Моя свекровь живет с нами, и у нее с мужем очень близкие отношения. Они во многом похожи - открытые, часто обнимаются и постоянно болтают. Чаще всего я чувствую себя лишней, поэтому стараюсь занять себя чтением книг в другой комнате или выхожу из дома», - поделилась женщина, пожелавшая остаться анонимной, в рубрике советов New York Post.

«Вроде бы все хорошо, но перед сном они обнимаются и целуют друг друга в губы. По-моему, это отвратительно. Я говорила мужу, что думаю об этом, но он просто отвечает: "Это же моя мама".

Я говорю ему, что даже отца никогда не обнимала, не говоря уже о поцелуях в губы. Мне кажется, что я устала от того, что она живет с нами. Это вообще нормально, что они целуются?» - спрашивала женщина.

Ответ эксперта на этот вопрос был таким: «То, считаю ли я уместным, что мама твоего мужа целует его в губы, на самом деле не так важно. Предполагаю, что это их привычка с детства, поэтому для них это нормально.