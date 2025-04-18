Не знаю, какие звездные врата открылись, но, видимо, кто-то где-то решил, что мое время пришло. Время для чего-то большего, чем болтовня в Tinder, голосовые, записанные посреди ночи, или пьяные сообщения в духе «Чем вечером занимаешься?»

После года вне отношений, путешествий по шести странам и трёх месяцев стендап-марафона я вернулась домой. Снова на свой диван, вновь в круговорот повседневности. Когда ты трудоголик, времени на свидания почти не остается. А если и остается, то ты уже настолько уставший, чтобы волноваться.