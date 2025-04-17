КРУГЛЕНЬКАЯ СУММА Популярный эстонский рэпер выставил на продажу свой эффектный Porsche

Рэпер Metsakutsu, он же Райнер Олбри, выставил на продажу свой Porsche 718 Cayman.
На портале Auto24.ee выставили объявление о продаже эффектного Porsche. Речь идет об автомобиле рэпера Metsakutsu зеленого цвета.
Стать новым владельцем Porsche 718 Cayman можно за 67 000 евро.
В соцсетях рэпер неоднократно позировал с этим автомобилем. Летом 2023 года он, например, рассказал, что устроил автопутешествие по Эстонии на своем Porsche.
«Скажу честно, мне нравится быть одному. Очень. Для меня это главное качество в автомобиле. Уже третий год подряд мы в июне объезжаем Эстонию на машинах», - сказал он тогда.