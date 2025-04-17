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КРУГЛЕНЬКАЯ СУММА Популярный эстонский рэпер выставил на продажу свой эффектный Porsche

Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Рэпер Metsakutsu, он же Райнер Олбри, выставил на продажу свой Porsche 718 Cayman.

На портале Auto24.ee выставили объявление о продаже эффектного Porsche. Речь идет об автомобиле рэпера Metsakutsu зеленого цвета.

Стать новым владельцем Porsche 718 Cayman можно за 67 000 евро.

Выставленный на продажу эффектный Porsche.
Выставленный на продажу эффектный Porsche. Фото: Kuvatõmmis Auto24.ee

В соцсетях рэпер неоднократно позировал с этим автомобилем. Летом 2023 года он, например, рассказал, что устроил автопутешествие по Эстонии на своем Porsche.

«Скажу честно, мне нравится быть одному. Очень. Для меня это главное качество в автомобиле. Уже третий год подряд мы в июне объезжаем Эстонию на машинах», - сказал он тогда.

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