КРУГЛЕНЬКАЯ СУММА Популярный эстонский рэпер выставил на продажу свой эффектный Porsche

В соцсетях рэпер неоднократно позировал с этим автомобилем. Летом 2023 года он, например, рассказал, что устроил автопутешествие по Эстонии на своем Porsche.

«Скажу честно, мне нравится быть одному. Очень. Для меня это главное качество в автомобиле. Уже третий год подряд мы в июне объезжаем Эстонию на машинах», - сказал он тогда.