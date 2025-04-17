Названа официальная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Представитель Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка заявил, что исправленное решение было сделано после пересмотра результатов токсикологического тестирования. По словам пресс-секретаря, токсикологическую экспертизу можно провести без вскрытия.

Это произошло менее чем через два месяца после того, как Мишель Трахтенберг нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. Управление судебно-медицинской экспертизы сообщило на следующий день, что семья знаменитости против вскрытия по религиозным причинам.

После известия о внезапной смерти актрисы источники рассказали, что Мишель недавно перенесла трансплантацию печени и, вероятно, у нее были осложнения. Отдельный источник рассказал, что Трахтенберг была очень эмоционально подавлена и рассказала друзьям, что ей тяжело последний год.

«Она была очень, очень больна и откровенно рассказывала своему окружению о том, как ей тяжело», - сказал инсайдер.

По словам источника, звезда фильма «Евротур» была бледная, истощенная, очень худая и имела проблемы со здоровьем.