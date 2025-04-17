Эксперт объяснил, как тактично намекнуть коллеге оставить вас в покое

В каждом офисе найдется хотя бы один сотрудник, который может вывести вас из себя. Кто-то игнорирует указания и действует по собственным правилам, другой засыпает письмами весь день, требуя немедленных ответов, - и иногда так и хочется сломать клавиатуру надвое. Но назвать такое поведение профессиональным точно нельзя.

Опытный специалист из отдела кадров Ясар Ахмед, посвятивший этой сфере более пятнадцати лет, рассказал в социальных сетях, как корректно поставить нам место таких коллег, не выходя за рамки делового этикета.

По его наблюдениям, самые разумные работники часто используют особые фразы: они позволяют расставить точки над i, не вызывая конфликтов и не портя рабочую атмосферу.

Одно из самых действенных выражений - короткое и простое - «приму к сведению» или «понятно/принято». «Эта фраза говорит все, что нужно. Можно на этом остановиться, дальнейшие обсуждения не нужны», - отмечает Ясар. Такая формулировка дает понять: информацию вы получили, но возвращаться к теме не собираетесь.

«Спасибо за помощь, дальше я справлюсь сам».

Когда коллега слишком активно лезет с советами или инициативой, Ахмед советует: используйте фразу «Спасибо за за помощь, дальше я справлюсь сам». По мнению эксперта, это переводится как: «Ты сделал достаточно, можешь больше не вмешиваться».

«Давай договоримся остаться при своем мнении. Если потребуется, обсудим это на высоком уровне».

Такой оборот, по словам Ахмеда, помогает цивилизованно закончить дискуссию. «Это официальный способ дать понять: разговора больше не будет. Хочешь спорить - твое право», - уточняет он с улыбкой.

Ахмед отмечает, что все приведенные фразы не агрессивны и не оскорбительны, а просто тщательно подобраны. «Профессионализм - это не пассивность, а продуманная стратегия поведения».