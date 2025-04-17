Туристам грозит штраф в 2500 евро за ношение этой обуви в Италии

Пешеходная тропа «Дорога любви» (Via dell'Amore), расположенная в национальном парке Чинкве-Терре в Италии, открылась для туристов прошлым летом после 12 лет реконструкции. Накануне старта туристического сезона путешественникам напомнили, что этот популярный маршрут готовится встречать их строгими ограничениями и штрафами, пишет Daily Mail.
В частности, еще в 2019 году местные власти ввели запрет на ношение открытой или гладкой обуви, такой как шлепанцы и тапочки, на пешеходных тропах всего нацпарка Чинкве-Терре. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф в размере до 2500 евро.
При этом чиновники предупредили, что специальные патрули будут проводить проверки, чтобы убедиться, что пешеходы соблюдают это требование. Кроме того, несколько самых популярных троп Чинкве-Терре в этом году будут подпадать под систему одностороннего движения.
В частности, тропа Монтероссо-Вернацца, которая проходит между двумя наиболее посещаемыми городами региона, будет односторонней с 9:00 до 14:00 в самые загруженные дни сезона - с 19 по 21 апреля, с 25 по 27 апреля, 1, 29, 31 мая и с 1 по 2 июня.
«Эта мера, уже успешно опробованная в 2023 и 2024 годах, направлена на улучшение использования тропы и обеспечение безопасности посетителей за счет избежания опасных перекрестков и заторов на особенно узкой и крутой тропе», - заявило руководство национального парка Чинкве-Терре.
Туристам, которые захотят пройти по знаменитой «Тропе любви» между городами Риомаджоре и Манарола, будет необходимо забронировать билет заранее. Сделать это можно будет онлайн или в кассе за 12,50 евро, при этом на маршруте смогут находиться не более 400 посетителей в час.
В администрации Чинкве-Терре призвали туристов исследовать некоторые из менее известных маршрутов этого района. Например, путь Sentiero Verde Azzurro, или Голубая тропа, будет открыт в обоих направлениях без ограничений.