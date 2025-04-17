ЖУТКО, НО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ! Женщина с самым большим в мире ртом показала, на что способна

Книга рекордов Гиннеса официально признала американку Мари Перл Зеллмер Робинсон новой рекордсменкой с самым большим ртом среди женщин. Ее челюсти могут открываться на впечатляющие 7,59 сантиметра.
Официальное видео с новой рекордсменкой появилось на странице Книги рекордов Гиннеса. В нем Мари Перл Зеллмер Робинсон продемонстрировала свои возможности, вмещая в рот различные предметы, включая яблоко и сэндвич.
Мари рассказала, что с детства знала о своей анатомической особенности, но не придавала ей большого значения.
«Я всегда осознавала, что мой рот значительно больше среднестатистического. Я очень разговорчивый человек, поэтому можно было бы подумать, что говорится просто о метафоре, но в моем случае рот действительно физически большой. Впрочем, мы никогда не придавали этому особого значения», - рассказала Мари журналистам.
Несмотря на гордость за достижение, Мари признается, что не демонстрирует свою особенность всем подряд. Когда я полностью открываю рот, люди часто пугаются. «Это действительно может выглядеть немного жутко», - смеется она.
Вместе с тем, новая рекордсменка искренне радуется официальному признанию. Этот рекорд в очередной раз подтверждает, что уникальные физиологические особенности могут стать поводом для мирового признания.
С показателем 7,59 сантиметра Робинсон значительно превзошла конкурентку - Саманту Рамсделл, чей результат составлял 6,52 сантиметра.