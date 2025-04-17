ЖУТКО, НО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ! Женщина с самым большим в мире ртом показала, на что способна

Официальное видео с новой рекордсменкой появилось на странице Книги рекордов Гиннеса. В нем Мари Перл Зеллмер Робинсон продемонстрировала свои возможности, вмещая в рот различные предметы, включая яблоко и сэндвич.

Мари рассказала, что с детства знала о своей анатомической особенности, но не придавала ей большого значения.

«Я всегда осознавала, что мой рот значительно больше среднестатистического. Я очень разговорчивый человек, поэтому можно было бы подумать, что говорится просто о метафоре, но в моем случае рот действительно физически большой. Впрочем, мы никогда не придавали этому особого значения», - рассказала Мари журналистам.

В рот этой женщины помещается целых пять брусков от игры «Дженга». Фото: Kuvatõmmis videost / Youtube

Несмотря на гордость за достижение, Мари признается, что не демонстрирует свою особенность всем подряд. Когда я полностью открываю рот, люди часто пугаются. «Это действительно может выглядеть немного жутко», - смеется она.

Вместе с тем, новая рекордсменка искренне радуется официальному признанию. Этот рекорд в очередной раз подтверждает, что уникальные физиологические особенности могут стать поводом для мирового признания.