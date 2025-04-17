ФОТО Луиза Рыйвас вспоминает мать: желаю тебе приятного праздника там, наверху

Член Рийгикогу на день рождения матери поделилась архивными кадрами.
«Вот уже шесть лет мы, к сожалению, не можем отпраздновать этот день вместе и съесть торт, но все равно желаю тебе приятного праздника там, наверху, в достойной компании и под хорошую музыку», - пишет Луизаа под трогательной публикацией, где делится фотографиями с матерью.
«Мы скучаем по тебе, дорогая мама, каждый день и с детьми отмечаем твой день», - пишет Рыйвас в соцсетях.
«Моя мама была супергерой и научила меня абсолютно всему, кроме того, как жить дальше без нее», - раньше рассказывала Луиза о своей матери.
В 2020 году в День матери Луиза Рыйвас писала в соцсетях, что это ее первый День матери, когда она не может навестить мать или подарить ей цветы. «Но она была для меня огромным примером, и я надеюсь, что смогу передать всю эту доброту своим маленьким девочкам - Мийне и Уме».