ФОТО Луиза Рыйвас вспоминает мать: желаю тебе приятного праздника там, наверху

«Вот уже шесть лет мы, к сожалению, не можем отпраздновать этот день вместе и съесть торт, но все равно желаю тебе приятного праздника там, наверху, в достойной компании и под хорошую музыку», - пишет Луизаа под трогательной публикацией, где делится фотографиями с матерью.

«Мы скучаем по тебе, дорогая мама, каждый день и с детьми отмечаем твой день», - пишет Рыйвас в соцсетях.

«Моя мама была супергерой и научила меня абсолютно всему, кроме того, как жить дальше без нее», - раньше рассказывала Луиза о своей матери.