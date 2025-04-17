ФОТО И ВИДЕО Певица Кэти Перри не летала в космос? Зрители нашли доказательство обмана

Интернет-пользователи нашли доказательство того, что кратковременный полет 40-летней американской певицы Кэти Перри в космос 14 апреля 2025 года на самом деле не состоялся.
Люди убеждены, что кадры, на которых видно, как закрывается дверь капсулы после ее приземления, являются признаком того, что путешествие полностью женской компании в космос было мистификацией, пишет Dayli Mail.
Кэти вместе с пятью другими известными женщинами отправилась на орбиту в миссии New Shepard NS-31 миллиардера Джеффа Безоса, на ракете-самолете компании Blue Origin. Фанаты, наблюдавшие в прямом эфире за этим событием, услышали ее восклицание «О, Боже!», когда ракета взлетела в небо со стартовой площадки в Западном Техасе.
Дэйзи Дав Блум, четырехлетняя дочь актера Орландо Блума и певицы, наблюдала за экскурсией своей матери и ее команды по космосу. Однако приземление женского экипажа вызвало сомнения относительно того, проходило ли это историческое путешествие на самом деле, как сообщает Mirror.
После приземления капсулы основатель Blue Origin Джефф Безос с энтузиазмом открыл люк с помощью специального инструмента, чтобы поприветствовать женский экипаж, вернувшийся на Землю.
Но в кадрах, снятых всего за несколько минут до этого, отчетливо заметно, как дверь капсулы открывается изнутри, а затем быстро закрывается снова. Это странное происшествие было подхвачено в Интернете, и скептики объявили его окончательным доказательством того, что миссия была фикцией.
«Я бы сказал, что это гвоздь в крышку гроба. Подделка», — написал в сети один пользователь. Другой поддерживает его: «Это была подделка. Сначала девушки открыли дверь изнутри без инструментов. Затем они подождали несколько минут, и Джефф Безос подошел с каким-то инструментом и сделал вид, что отпирает защелку».
Ранее мы писали, что этот полет подвергся критике со стороны знаменитостей — они уверены, что назвать это событие «прорывом в истории освоения космоса» нельзя даже с натяжкой.