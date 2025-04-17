ФОТО И ВИДЕО Певица Кэти Перри не летала в космос? Зрители нашли доказательство обмана

Люди убеждены, что кадры, на которых видно, как закрывается дверь капсулы после ее приземления, являются признаком того, что путешествие полностью женской компании в космос было мистификацией, пишет Dayli Mail.

Кэти Перри целует землю после полета. Фото: Handout / BLUE ORIGIN / AFP/Scanpix

Кэти вместе с пятью другими известными женщинами отправилась на орбиту в миссии New Shepard NS-31 миллиардера Джеффа Безоса, на ракете-самолете компании Blue Origin. Фанаты, наблюдавшие в прямом эфире за этим событием, услышали ее восклицание «О, Боже!», когда ракета взлетела в небо со стартовой площадки в Западном Техасе.

Дэйзи Дав Блум, четырехлетняя дочь актера Орландо Блума и певицы, наблюдала за экскурсией своей матери и ее команды по космосу. Однако приземление женского экипажа вызвало сомнения относительно того, проходило ли это историческое путешествие на самом деле, как сообщает Mirror.

После приземления капсулы основатель Blue Origin Джефф Безос с энтузиазмом открыл люк с помощью специального инструмента, чтобы поприветствовать женский экипаж, вернувшийся на Землю.

Но в кадрах, снятых всего за несколько минут до этого, отчетливо заметно, как дверь капсулы открывается изнутри, а затем быстро закрывается снова. Это странное происшествие было подхвачено в Интернете, и скептики объявили его окончательным доказательством того, что миссия была фикцией.

«Я бы сказал, что это гвоздь в крышку гроба. Подделка», — написал в сети один пользователь. Другой поддерживает его: «Это была подделка. Сначала девушки открыли дверь изнутри без инструментов. Затем они подождали несколько минут, и Джефф Безос подошел с каким-то инструментом и сделал вид, что отпирает защелку».