«Ковальчук – не первая»: модели рассказали, что творят шейхи на закрытых вечеринках в Дубае

В больнице врачи экстренно провели операцию, вытащили Ковальчук с того света. Опознали модель по татуировкам. К этому моменту родные и друзья уже искали 20-летнюю Марию Ковальчук, которая была родом из Львова.

Позже в Сети появилась информация, что Мария с подругой размещала фото на платформе OnlyFans. Она участвовала в закрытых вечеринках. А 11 марта должна была улететь в Таиланд, но пропала. Нашли ее спустя неделю.

Как пишут СМИ, сейчас Ковальчук в Дубае в больнице, ей сделали три операции. На днях она пришла в себя, но разговаривать не может. Как оказалось, таких историй немало. В Эмиратах очень много эскортниц. Они берут за час любви 150-200 долларов. Девушки готовы на все ради дорогих отелей, частных джетов и вознаграждения.

«Сейчас в Дубае невозможно познакомиться с нормальной девушкой. Сидишь в дорогом ресторане, замечаешь за соседним столиком симпатичную девчонку. Подходишь, говоришь: «Привет, я Миша», а в ответ слышишь: «Привет, пять тысяч», - говорит Михаил, бизнесмен.