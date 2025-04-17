«Ковальчук – не первая»: модели рассказали, что творят шейхи на закрытых вечеринках в Дубае

История с Марией Ковальчук, которую нашли полумертвой на обочине в тихом районе Дубая, ужаснула многих. Тело модели из Украины было сильно изуродовано - девушка лежала с переломами рук, ног, у нее был сломан позвоночник, выбиты зубы. Но она все еще дышала.
В больнице врачи экстренно провели операцию, вытащили Ковальчук с того света. Опознали модель по татуировкам. К этому моменту родные и друзья уже искали 20-летнюю Марию Ковальчук, которая была родом из Львова.
Позже в Сети появилась информация, что Мария с подругой размещала фото на платформе OnlyFans. Она участвовала в закрытых вечеринках. А 11 марта должна была улететь в Таиланд, но пропала. Нашли ее спустя неделю.
Как пишут СМИ, сейчас Ковальчук в Дубае в больнице, ей сделали три операции. На днях она пришла в себя, но разговаривать не может. Как оказалось, таких историй немало. В Эмиратах очень много эскортниц. Они берут за час любви 150-200 долларов. Девушки готовы на все ради дорогих отелей, частных джетов и вознаграждения.
«Сейчас в Дубае невозможно познакомиться с нормальной девушкой. Сидишь в дорогом ресторане, замечаешь за соседним столиком симпатичную девчонку. Подходишь, говоришь: «Привет, я Миша», а в ответ слышишь: «Привет, пять тысяч», - говорит Михаил, бизнесмен.
Первые упоминания о закрытых вечеринках под названием Porta Potty («ночной горшок») появились в 2018 году. По сценарию - богатый житель Эмиратов отправляет модели сообщение модели и оплачивал все расходы. Девушка получала за ночь любви несколько тысяч долларов. А если она соглашалась выполнять необычные желания, то могла подписать договор о неразглашении и попадала на Porta Potty. Именно на таких вечеринках девушки становились жертвами жестоких извращений.
Сообщается, что некоторых моделей заставляли заниматься «любовью» с собаками, верблюдами и есть экскременты. Девушкам за это щедро платили - от 30 тысяч долларов. Если было получено увечье, то гонорар возрастал до 50 тысяч и более рублей. Известные блогеры получали от 100 тысяч долларов.
«Мне платили за то, чтобы меня избивали. Я переспала с 14-летними мальчиками, чтобы сделать их мужчинами. Но всем, кто собирается меня ругать, скажу: мне 24 года, и на моем счете миллион долларов», - откровенно призналась одна из иностранных моделей.
Одна из россиянок, которая работает в Дубае, говорит, что на участие в Porta Potty соглашаются девушки из бедных африканских стран, которым нечего терять. По ее словам, славянки хорошо знают о различных извращениях на закрытых вечеринках. Некоторых там налысо бреют, могут завернуть в ковер и пинать.
«Мои подруги, кто давно в Дубае, больше всего опасаются катарцев. Они отличаются особой жестокостью. Платят хорошо, но любят издеваться. Могут увезти в пустыню под предлогом покататься и там бросить или на дороге из машины выкинуть», - говорит модель.