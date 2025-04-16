Звезда нулевых завела аккаунт на OnlyFans

«Я только что появилась на OnlyFans. Дисклеймер: аккаунт нужен мне, чтобы общаться с моими фанатами, и я не собираюсь публиковать откровенный контент», - написала 39-летняя Байнс.

Фото: Instagram/amandapandapandapanda1

Стоит отметить, что только в Instagram на бывшую актрису подписано полмиллиона человек, притом что на ее странице всего три публикации.

Аманде было всего семь лет, когда она впервые вышла на сцену. Ее дебют на экране состоялся в 1996 году в телесериале «Всякая всячина». Затем у нее появилось собственное шоу на Nickelodeon, в нулевых с ней вышли такие успешные комедии, как «Она - мужчина», «Любовь на острове», «Чего хочет девушка».