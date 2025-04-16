Один из богатейших людей Британии пообещал оставить детей без наследства: в чем причина

Основатель компании Phones 4u, которую основал, продавая мобильные телефоны Motorola в 1987 году, 72-летний Джон Кодуэлл, рассказал о том, как экономит деньги, не смотря на три особняка - в Лондоне , Стаффордшире и Монако, коллекцию дорогих авто, вертолет и яхту.

В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей Великобритании Sunday Times Rich List Кодуэлл занял 109-е место, поднявшись на восемь позиций по сравнению с 2023 годом.

Однако он по-прежнему летает за границу лоукостером EasyJet за 50 фунтов, не покупает вино дороже 30 фунтов и сам стрижется и бреется, игнорируя стилистов.

«В каком-то смысле я живу очень привилегированной и роскошной жизнью, в другом - я довольно бережлив, о чем вам скажут люди на EasyJet, когда скажут: "Я никогда не думал, что увижу вас на тут". Но я там постоянно летаю за 50 или 100 фунтов стерлингов», - рассказал миллиардер.

Также Джон Кодуэлл предупредил своих семерых детей от трех разных браков о том, чего им следует ожидать от его богатства после его смерти.

Кодуэлл в прошлом был спонсором Консервативной партии, прежде чем переключиться на Лейбористскую партию сэра Кира Стармера перед всеобщими выборами в июле прошлого года .

Он был женат на Кейт Макфарлейн в течение 25 лет до развода в 2001 году, у них трое детей.