Люди, рожденные в эти месяцы, отличаются самым крепким здоровьем

Все больше исследований показывают, что дата зачатия или рождения человека может влиять на всю его жизнь - от веса до шансов стать звездным спортсменом. Недавнее исследование, проведенное Токийским университетом, показало, что метаболизм человека может изменяться в зависимости от того, когда он был зачат, пишет ТСН.
Данные показали, что те, кто был зачат в холодные месяцы, а именно с 17 октября по 15 апреля, имеют более активную бурую жировую ткань - тип жира, который сжигает калории, чтобы согреть нас, и помогает регулировать уровень сахара в крови.
Дети, рожденные в эти месяцы, также имеют более низкий индекс массы тела, небольшое накопление жира вокруг органов и повышенные расходы энергии, что является показателями хорошего общего метаболического здоровья.
Ведущий ученый Такеши Йонеширо объяснил, что «исследование свидетельствует о том, что среда, в которой находятся родители еще до беременности, может формировать метаболическое здоровье ребенка в дальнейшей жизни». Это подтверждается предварительными исследованиями на мышах, обнаруживших корреляцию между погодными условиями и метаболизмом потомства.
Исследование также согласуется с результатами десятилетних изучений, которые доказывают, что время зачатия и рождения ребенка может повлиять на его здоровье и образ жизни.
Одно исследование, проведенное в Кембриджском университете, показало, что дети, рожденные летом, были здоровее в других аспектах, кроме метаболического здоровья. Родившиеся в это время года люди были несколько тяжелее при рождении, выше во взрослом возрасте и позже, чем другие, достигали половой зрелости, что связано с лучшими результатами для здоровья взрослых.
Результаты «подтверждают представление о том, что укрепление здоровья матерей во время и даже до беременности оказывает очень длительное влияние на следующее поколение», - рассказал Кен Онг, руководитель программы в эпидемиологическом отделе Совета по медицинским исследованиям Кембриджского университета.
Какие месяцы связаны с негативными последствиями
У детей, зачатых в январе и феврале, больше шансов развить пищевую аллергию, особенно на молоко или яйца, как показало исследование, проведенное в Университете Оулу.
У тех, кто появился на свет в первые два месяца года, есть риск (11 процентов) стать восприимчивыми к пищевой аллергии. Тогда как у тех, чья жизнь началась в утробе матери в сентябре или октябре, шанс - шесть процентов. Ученые считают, что это может быть связано с высоким содержанием аллергенов в воздухе в течение 11 недели беременности - решающего времени для выработки антител к аллергенам.
Даты рождения также были определены в качестве предиктора спортивной карьеры и академических успехов людей.
Исследовательский проект Университета Стратклайда обнаружил, что на европейском футбольном турнире прошлым летом было почти вдвое больше футболистов, рожденных в январе, чем игроков, появившихся на свет в декабре. Несмотря на то, что оба месяца имеют одинаковый уровень рождаемости.
Эти недавние исследования еще больше подтверждают «эффект относительного возраста», который утверждает, что спортсмены и студенты, родившиеся раньше имеют первоначальное преимущество.
Впервые этот феномен был обнаружен в 1983 году, когда исследователи проанализировали даты рождения игроков элитных любительских хоккейных команд. С тех пор его связывают со звездными спортсменами и выдающимися учеными, поскольку эти дети почти на год старше и более тренированы, чем их младшие товарищи по команде или одноклассники.
Данное исследование может дать представление о связи между окружающей средой ребенка и его здоровьем и о том, как функционируют определенные болезни.