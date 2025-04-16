Люди, рожденные в эти месяцы, отличаются самым крепким здоровьем

Данные показали, что те, кто был зачат в холодные месяцы, а именно с 17 октября по 15 апреля, имеют более активную бурую жировую ткань - тип жира, который сжигает калории, чтобы согреть нас, и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Дети, рожденные в эти месяцы, также имеют более низкий индекс массы тела, небольшое накопление жира вокруг органов и повышенные расходы энергии, что является показателями хорошего общего метаболического здоровья.

Ведущий ученый Такеши Йонеширо объяснил, что «исследование свидетельствует о том, что среда, в которой находятся родители еще до беременности, может формировать метаболическое здоровье ребенка в дальнейшей жизни». Это подтверждается предварительными исследованиями на мышах, обнаруживших корреляцию между погодными условиями и метаболизмом потомства.

Исследование также согласуется с результатами десятилетних изучений, которые доказывают, что время зачатия и рождения ребенка может повлиять на его здоровье и образ жизни.

Одно исследование, проведенное в Кембриджском университете, показало, что дети, рожденные летом, были здоровее в других аспектах, кроме метаболического здоровья. Родившиеся в это время года люди были несколько тяжелее при рождении, выше во взрослом возрасте и позже, чем другие, достигали половой зрелости, что связано с лучшими результатами для здоровья взрослых.