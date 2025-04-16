19-летний футболист умер от загадочной болезни

Лука Манолаче до августа 2024 года играл за Металоглобус, команду из второй лиги, но был вынужден прекратить выступления из-за ряда проблем со здоровьем.

The Mirror сообщает, что игрок начал страдать от хронической усталости, головокружения, озноба, кровавого стула, ему тяжело удавалось доиграть первый тайм матчей.

Сначала тренер считал, что полузащитник просто неправильно готовится к играм, однако симптомы стали настолько явными, что во время одного из матчей пришлось вызывать врачей, поскольку у Манолаче потемнело в глазах.

Первоначальные обследования не выявили ничего необычного, и врачи пришли к выводу, что Лука страдает какой-то тяжелой инфекцией, после чего назначили соответствующие препараты. 28 февраля, гуляя с одним из родственников, игрок почувствовал недомогание. Он позвонил матери и сообщил о проблеме, и вызвал скорую помощь.

В карете скорой помощи Манолаче пожаловался, что ничего не видит. В больнице его начало тошнить кровью, и в конце концов Лука захлебнулся желудочным соком, несмотря на попытки врачей его спасти.​