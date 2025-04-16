Эксперты по путешествиям рассказали, когда лучше всего покупать дешевые авиабилеты

Google Flights обнаружил схожую тенденцию: перелеты в понедельник, вторник или среду обходятся на 13 процентов дешевле, чем путешествия в пятницу, субботу или воскресенье.

Насколько заблаговременно нужно покупать авиабилет?

Оптимально бронировать авиабилеты за три-девять месяцев, особенно если планируется перелет на большие расстояния, и не стоит надеяться на выгодные предложения в последний момент.

Jack’s Flight Club предупреждает, что цены подскакивают в периоды, когда авиакомпании рассчитывают на деловых или вынужденных путешественников, а не на тех, кто путешествует по желанию.

Лучше всего начать следить за ценами на билеты за несколько месяцев до поездки - для этого удобно использовать уведомления о снижении цен на таких сайтах, как Google Flights, Skyscanner и Kayak.

Инструмент Savings Generator от Skyscanner поможет определить, за сколько до поездки лучше бронировать билет, в какой день лететь и сколько можно сэкономить, оформляя билет в определённый срок.

Когда лучше бронировать путешествия по Европе?

Jack’s Flight Club объясняет, что в Европе большинство популярных направлений обслуживаются бюджетными авиакомпаниями. Это значит, что внезапные распродажи могут появиться в любой момент.

Поэтому в случае с такими перевозчиками можно подождать выгодной акции и бронировать билеты всего за несколько месяцев до отправления.