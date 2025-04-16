Эксперты по путешествиям рассказали, когда лучше всего покупать дешевые авиабилеты

Путешествия могут быть дорогими, если не проявить должную осмотрительность, однако существуют простые способы сэкономить на отпуске. Когда речь заходит о поиске самых дешевых авиабилетов, бытует мнение, что лучший день для покупки билета - вторник. На самом деле все не так просто, пишет Metro.
Однако правильный выбор момента, за сколько заранее покупать билет, может помочь найти выгодное предложение. Независимо от того, ищете ли вы, где погреться зимой или уже планируете летний отпуск, существует множество отличных бюджетных вариантов для хорошо заслуженного отдыха.
Вот все, что нужно знать о поиске дешевых авиабилетов - по сведениям Skyscanner, Kayak, Jack’s Flight Club и других сервисов.
Какой день недели самый выгодный для бронирования авиабилетов?
Существует распространенная легенда, что лучшие авиабилеты можно купить во вторник. По слухам, это связано с тем, что авиакомпании часто запускают распродажи в ночь с понедельника на вторник или утром во вторник.
Последние данные Google Flights подтверждают, что в этом может быть доля правды: согласно статистике прошлых лет, вторник дешевле самого дорогого дня - воскресенья - всего на 1,3 процента.
Однако это не значит, что покупка билетов во вторник всегда гарантирует вам выгодную цену. На самом деле нет такого дня недели, когда авиабилеты будут дешевле всего.
Авиакомпании используют динамическое ценообразование: стоимость билетов увеличивается или падает в зависимости от спроса и времени, оставшегося до вылета, что затрудняет прогнозирование самой низкой цены. Тем не менее, исследования показывают, что есть идеальные дни для самих перелетов.
По данным сайта выгодных путешествий Kayak, вторник - зачастую самый дешевый день для самого перелета, особенно на международных рейсах, а среда занимает второе место.
Google Flights обнаружил схожую тенденцию: перелеты в понедельник, вторник или среду обходятся на 13 процентов дешевле, чем путешествия в пятницу, субботу или воскресенье.
Насколько заблаговременно нужно покупать авиабилет?
Оптимально бронировать авиабилеты за три-девять месяцев, особенно если планируется перелет на большие расстояния, и не стоит надеяться на выгодные предложения в последний момент.
Jack’s Flight Club предупреждает, что цены подскакивают в периоды, когда авиакомпании рассчитывают на деловых или вынужденных путешественников, а не на тех, кто путешествует по желанию.
Лучше всего начать следить за ценами на билеты за несколько месяцев до поездки - для этого удобно использовать уведомления о снижении цен на таких сайтах, как Google Flights, Skyscanner и Kayak.
Инструмент Savings Generator от Skyscanner поможет определить, за сколько до поездки лучше бронировать билет, в какой день лететь и сколько можно сэкономить, оформляя билет в определённый срок.
Когда лучше бронировать путешествия по Европе?
Jack’s Flight Club объясняет, что в Европе большинство популярных направлений обслуживаются бюджетными авиакомпаниями. Это значит, что внезапные распродажи могут появиться в любой момент.
Поэтому в случае с такими перевозчиками можно подождать выгодной акции и бронировать билеты всего за несколько месяцев до отправления.
Однако у национальных авиакомпаний вроде British Airways расписание распродаж более предсказуемо - обычно акции на билеты на короткие расстояния проходят дважды в год: один раз в феврале-марте и еще один - после лета.
Эти рекомендации подтверждают исследования оператора Ski Vertigo: самые выгодные предложения для европейских направлений появляются за 141 день (примерно за пять месяцев) до поездки, чаще всего - в феврале.
Когда выгоднее бронировать авиабилеты на дальние направления?
По мнению Ski Vertigo, авиабилеты на дальние рейсы стоит бронировать примерно за 178 дней (то есть за шесть месяцев). Ожидание до последней минуты при покупке билетов на дальние направления не оправдано - цены быстро растут по мере приближения даты вылета.
Особенно это актуально, если вы отправляетесь в популярное туристическое место или во время высокого сезона, например, летом.
К сожалению, однозначной формулы для покупки авиабилета по самой низкой цене не существует, но заблаговременное бронирование и внимательная проверка разных предложений помогут сэкономить.
Как найти самые выгодные предложения на авиабилеты
Сайты по сравнению цен на авиабилеты облегчат поиск идеального варианта, однако стоит также воспользоваться и другими лайфхаками, чтобы улететь дешевле.
- Путешествуйте вне сезона. Обычно билеты дешевле в периоды, не относящиеся к пиковому времени, поэтому по возможности избегайте бронирования на летние каникулы.
- Подпишитесь на рассылки авиакомпаний и сайты сравнения цен. Таким образом вы первыми узнаете о появлении новых выгодных предложений.
- Следите за распродажами.
- Выбирайте рейсы вне пиковых часов. Избегайте путешествий по выходным и рассмотрите варианты с ранним утренним вылетом - такие рейсы менее востребованы и чаще всего стоят дешевле.
- Рассмотрите вариант с пересадкой. Для дальних перелетов зачастую выгоднее бронировать билеты с пересадками, а не прямые рейсы.