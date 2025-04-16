ЖУТКИЕ ФОТО Бьюти-процедура обернулась для жительницы Эстонии кошмаром: «Мое лицо стало фиолетовым!»

Марлеэ Карья - поразительно красивая женщина. Казалось бы, ей совсем не нужно что-либо в себе менять. Но нет, в какой-то момент Марлеэ решила, что ей необходимо увеличить губы. Осложнения после процедуры случаются редко, но именно Марлеэ оказалась в числе тех немногих, кому не повезло. Все дошло до такой степени, что возникла угроза омертвения кожи.

«Я выглядела не совсем как утка, - говорит Марлеэ Карья с иронией. - Возможно, именно поэтому мне удалось все исправить и вернуть себе естественную улыбку». Однако путь к этому был непрост. Марлеэ - смелая женщина, которая не боится рассказывать то, о чем обычно молчат.

В какой момент и почему ты захотела изменить форму и так красивых губ?

Желание возникло еще несколько лет назад. Я до сих пор помню комментарий от близкого члена семьи, который сказал что-то вроде: «Брат и сестра так похожи на отца, у них такие красивые, пухлые губы». И тут я подумала: «А что же со мной не так? Значит, у меня - не такие».

Вот почему я говорю: не стоит комментировать внешность молодых девушек. Такие вещи застревают где-то в памяти. А тогда увеличение губ было очень популярно. Ну и я тоже сделала.

Сегодня Марлеэ сияет и довольна, что отказалась от инъекций в губы. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Всегда ведь предупреждают: не ходите колоть губы куда-то в подвал, потому что может случиться что угодно. Поэтому я выбрала одно из самых известных мест. И в один из визитов к косметологу, случилось нечто страшное.

Что же случилось?

Скажем так: ошибаются все - даже профессионалы. И перед любыми бьюти-процедурами ты подписываешь согласие, где говорится, что ты понимаешь возможные риски.