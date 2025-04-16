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ЖУТКИЕ ФОТО Бьюти-процедура обернулась для жительницы Эстонии кошмаром: «Мое лицо стало фиолетовым!»

Марлеэ Карья - поразительно красивая женщина. Казалось бы, ей совсем не нужно что-либо в себе менять. Но нет, в какой-то момент Марлеэ решила, что ей необходимо увеличить губы. Осложнения после процедуры случаются редко, но именно Марлеэ оказалась в числе тех немногих, кому не повезло. Все дошло до такой степени, что возникла угроза омертвения кожи.

«Я выглядела не совсем как утка, - говорит Марлеэ Карья с иронией. - Возможно, именно поэтому мне удалось все исправить и вернуть себе естественную улыбку». Однако путь к этому был непрост. Марлеэ - смелая женщина, которая не боится рассказывать то, о чем обычно молчат. 

В какой момент и почему ты захотела изменить форму и так красивых губ?

Желание возникло еще несколько лет назад. Я до сих пор помню комментарий от близкого члена семьи, который сказал что-то вроде: «Брат и сестра так похожи на отца, у них такие красивые, пухлые губы». И тут я подумала: «А что же со мной не так? Значит, у меня - не такие».

Вот почему я говорю: не стоит комментировать внешность молодых девушек. Такие вещи застревают где-то в памяти. А тогда увеличение губ было очень популярно. Ну и я тоже сделала.

Сегодня Марлеэ сияет и довольна, что отказалась от инъекций в губы.
Сегодня Марлеэ сияет и довольна, что отказалась от инъекций в губы. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Всегда ведь предупреждают: не ходите колоть губы куда-то в подвал, потому что может случиться что угодно. Поэтому я выбрала одно из самых известных мест. И в один из визитов к косметологу, случилось нечто страшное.

Что же случилось?

Скажем так: ошибаются все - даже профессионалы. И перед любыми бьюти-процедурами ты подписываешь согласие, где говорится, что ты понимаешь возможные риски.

Люди подписывают документ, но я не уверена, что они читают вообще, что там написано.

Так как у меня юридическое образование, я, конечно же, читаю. Но, скажем прямо - я и представить не могла, что что-то может пойти не так. Я ведь выбрала хорошее, проверенное место. А случилось вот что: препарат, который вводили в губы, попал в кровеносный сосуд.

И сразу по лицу косметолога стало пончтно, что что-то пошло не так. Паника. Позже выяснилось, что у меня возник риск некроза кожи. А кто знает, что такое некроз - понимает: как это ужасно, когда еще такое у тебя на лице.

Нужно это объяснить. Речь идет о медицинском осложнении, характеризующемся гибелью клеток или тканей в живом организме. Кожа сначала краснеет, потом чернеет и отмирает.

Жесткая штука, да. И действительно все происходило так. Пятно начало расползаться по лицу, вверх от рта все стало фиолетовым и уже дошло до носа.

Специалист сразу начал исправлять произошедшее?

К счастью, она сказала, что может растворить препарат. По ее словам, обычно это специальное вещество почти ни у кого не бывает под рукой, но, к счастью, у нее оно было. Так что, мол, мне еще повезло - настоящий везунчик.

Марлеэ с ужасом наблюдала, как ее лицо постепенно становилось фиолетовым.
Марлеэ с ужасом наблюдала, как ее лицо постепенно становилось фиолетовым. Фото: Erakogu

После процедуры растворения препарата, специалист сразу предупредила, что это может повлечь за собой повреждение собственных тканей. Если хочешь более полные губы, придется снова делать все эти уколы. И что самое худшее - губы могут остаться разными. У меня как раз так и случилось: одна сторона стала меньше другой. Конечно, не очень приятно ходить с кривыми губами.

Что было дальше? Препарат, попавший не в то место, растворили, но губы все равно оставались фиолетовыми?

Честно говоря, я точно не помню, что мы делали в каком порядке, но в любом случае мое лицо стало фиолетовым. У меня есть даже фотографии. Это было страшное зрелище.

Это произошло пять лет назад, и все это время я молчала. На то были свои причины. Но сейчас я готова об этом говорить.

Мне не понравилось, как со мной обращались. Так как там был конвейер, каждые пять минут звонил дверной звонок, потому что приходил следующий клиент. В такие моменты меня отправляли в заднюю комнату, чтобы другие не видели, что произошло. Это сильно меня ранило. Я сидела в этой комнате одна и плакала, потому что не знала, что будет дальше.

Еще несколько недель после процедуры я ходила с таким фиолетовым лицом.

Марлеэ после неудачной инъекции в губы.
Марлеэ после неудачной инъекции в губы. Фото: Erakogu

Растворение препарата помогло?

Да, все прошло хорошо в этом плане. Могу сказать, что была рада на тот момент.

Как все же выглядит этот процесс растворения инъекций филлеров?

Это довольно быстрая процедура. В клинике есть целый перечень услуг, среди которых есть и растворение. Я знаю, что многие женщины растворяют филлеры в лице. Это постепенно становится трендом.

Почему я захотела рассказать об этом публично? У меня пока нет дочери, но вот представьте - 12-летняя девочка. Пусть она подумает 75 раз, прежде чем решит что-то в себе изменить. Обязательно ли все испытывать на собственной шкуре?

А у меня как раз дочери 12 лет.

Во многих других странах знаменитости и инфлюенсеры уже растворили все филлеры в лице - естественность действительно становится трендом. Мне, например, после того, как я избавилась от филлеров, сказали: «Ты выглядишь гораздо моложе» Я получила так много положительной обратной связи. Это, пожалуй, было мое лучшее решение за год.

Марлеэ Карья с увеличенными губами.
Марлеэ Карья с увеличенными губами. Фото: Marlee erakogu

Как проходит эта процедура, больно ли?

Болевой порог у всех разный, но перед процедурой делают анестезию, как и перед инъекциями. Поскольку у меня довольно высокий болевой порог, для меня процедура была безболезненной. Думаю, все продлилось не дольше получаса. Делается все тем же способом, что и инъекции - вводится растворяющее вещество. Сначала ты выглядишь даже хуже: все опухшее, как будто ты сильно переборщила с инъекциями. Не стоит планировать никакие встречи в этот день.

Почему все отекает?

Я точно не знаю, но когда ты колешь губы, наверное, появляются микроповреждения, которые и вызывают отек.

У меня не было синяков, но некоторых мастеров тяжелая рука, и получается некрасиво. Так, конечно, интересно, что ты можешь все инъекции растворить.

После процедуры я постоянно бегала к зеркалу, проверяя, как выгляжу и что уже ушло. Ты видишь, как с каждым часом лицо изменяется, и к вечеру ты возвращаешься к своему привычному виду.

Естественные губы вернулись! Марлеэ Карья.
Естественные губы вернулись! Марлеэ Карья. Фото: Marlee erakogu

Что ты почувствовала в этот момент?

Сначала было действительно очень непривычно и странно. Когда в губах препарат, они такие упругие. Но уже в первый вечер они были немного сморщенные. К счастью, это быстро прошло.

Пролетел месяц с той процедуры. К своим естественным губам я уже привыкла. Больше нет такого ощущения, что в зеркале на меня смотрит кто-то чужой. Просто увлажняешь губы, и они восстанавливаются.

Но я вспомнила, когда я решилась - летом! Я гуляла с ребенком, и какие-то мужчины посмотрели на меня и сказали: «Смотри на нее!» Это как-то запомнилось, и я подумала: «Что это вообще значит?!» Мне казалось, что я не так уж и сильно переборщила с инъекциями, что вообще за право у совершенно незнакомых людей на улице комментировать меня?

Это совсем не вежливо. Некоторым кажется - раз человек явно что-то сделал со своей внешностью, значит, можно это обсуждать. Но это не так. Человек остается личностью и хозяином своего тела. 

Все, наверное, идет из воспитания. Умный человек понимает, что так говорить о других - неправильно. Но, к сожалению, не все такие.

Я считаю, что не была перекачана. Но должна признать: моим близким, например, отцу, это совершенно не нравилось. Он сторонник естественной красоты и был очень рад, когда я решила все растворить. Сказал: «Надо было давно это сделать. Теперь ты гораздо красивее!» Он человек старой школы, ему нравятся натуральные женщины.

Марлеэ Карья носит одежду эстонского бренда Pirados.
Марлеэ Карья носит одежду эстонского бренда Pirados. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Кто такая Марлеэ Карья?

Марлеэ Карья - мать, юрист и блогер, которая откровенно рассказывает в соцсетях о своей жизни. У нее юридическое образование и многолетний опыт работы в государственном секторе в качестве юриста. Сейчас она сосредоточена на материнстве и личностном развитии.

Своим примером она показывает, что жизнь - это не прямая линия, а постоянный рост, обучение и поиск новых возможностей.

Благодаря своей яркой натуре, смелости и честности, Марлеэ вдохновляет и других женщин бороться за свои мечты.

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