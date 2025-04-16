ЖУТКИЕ ФОТО Бьюти-процедура обернулась для жительницы Эстонии кошмаром: «Мое лицо стало фиолетовым!»

Марлеэ Карья - поразительно красивая женщина. Казалось бы, ей совсем не нужно что-либо в себе менять. Но нет, в какой-то момент Марлеэ решила, что ей необходимо увеличить губы. Осложнения после процедуры случаются редко, но именно Марлеэ оказалась в числе тех немногих, кому не повезло. Все дошло до такой степени, что возникла угроза омертвения кожи.
«Я выглядела не совсем как утка, - говорит Марлеэ Карья с иронией. - Возможно, именно поэтому мне удалось все исправить и вернуть себе естественную улыбку». Однако путь к этому был непрост. Марлеэ - смелая женщина, которая не боится рассказывать то, о чем обычно молчат.
В какой момент и почему ты захотела изменить форму и так красивых губ?
Желание возникло еще несколько лет назад. Я до сих пор помню комментарий от близкого члена семьи, который сказал что-то вроде: «Брат и сестра так похожи на отца, у них такие красивые, пухлые губы». И тут я подумала: «А что же со мной не так? Значит, у меня - не такие».
Вот почему я говорю: не стоит комментировать внешность молодых девушек. Такие вещи застревают где-то в памяти. А тогда увеличение губ было очень популярно. Ну и я тоже сделала.
Всегда ведь предупреждают: не ходите колоть губы куда-то в подвал, потому что может случиться что угодно. Поэтому я выбрала одно из самых известных мест. И в один из визитов к косметологу, случилось нечто страшное.
Что же случилось?
Скажем так: ошибаются все - даже профессионалы. И перед любыми бьюти-процедурами ты подписываешь согласие, где говорится, что ты понимаешь возможные риски.
Люди подписывают документ, но я не уверена, что они читают вообще, что там написано.
Так как у меня юридическое образование, я, конечно же, читаю. Но, скажем прямо - я и представить не могла, что что-то может пойти не так. Я ведь выбрала хорошее, проверенное место. А случилось вот что: препарат, который вводили в губы, попал в кровеносный сосуд.
И сразу по лицу косметолога стало пончтно, что что-то пошло не так. Паника. Позже выяснилось, что у меня возник риск некроза кожи. А кто знает, что такое некроз - понимает: как это ужасно, когда еще такое у тебя на лице.
Нужно это объяснить. Речь идет о медицинском осложнении, характеризующемся гибелью клеток или тканей в живом организме. Кожа сначала краснеет, потом чернеет и отмирает.
Жесткая штука, да. И действительно все происходило так. Пятно начало расползаться по лицу, вверх от рта все стало фиолетовым и уже дошло до носа.
Специалист сразу начал исправлять произошедшее?
К счастью, она сказала, что может растворить препарат. По ее словам, обычно это специальное вещество почти ни у кого не бывает под рукой, но, к счастью, у нее оно было. Так что, мол, мне еще повезло - настоящий везунчик.
После процедуры растворения препарата, специалист сразу предупредила, что это может повлечь за собой повреждение собственных тканей. Если хочешь более полные губы, придется снова делать все эти уколы. И что самое худшее - губы могут остаться разными. У меня как раз так и случилось: одна сторона стала меньше другой. Конечно, не очень приятно ходить с кривыми губами.
Что было дальше? Препарат, попавший не в то место, растворили, но губы все равно оставались фиолетовыми?
Честно говоря, я точно не помню, что мы делали в каком порядке, но в любом случае мое лицо стало фиолетовым. У меня есть даже фотографии. Это было страшное зрелище.
Это произошло пять лет назад, и все это время я молчала. На то были свои причины. Но сейчас я готова об этом говорить.
Мне не понравилось, как со мной обращались. Так как там был конвейер, каждые пять минут звонил дверной звонок, потому что приходил следующий клиент. В такие моменты меня отправляли в заднюю комнату, чтобы другие не видели, что произошло. Это сильно меня ранило. Я сидела в этой комнате одна и плакала, потому что не знала, что будет дальше.
Еще несколько недель после процедуры я ходила с таким фиолетовым лицом.
Растворение препарата помогло?
Да, все прошло хорошо в этом плане. Могу сказать, что была рада на тот момент.
Как все же выглядит этот процесс растворения инъекций филлеров?
Это довольно быстрая процедура. В клинике есть целый перечень услуг, среди которых есть и растворение. Я знаю, что многие женщины растворяют филлеры в лице. Это постепенно становится трендом.
Почему я захотела рассказать об этом публично? У меня пока нет дочери, но вот представьте - 12-летняя девочка. Пусть она подумает 75 раз, прежде чем решит что-то в себе изменить. Обязательно ли все испытывать на собственной шкуре?
А у меня как раз дочери 12 лет.
Во многих других странах знаменитости и инфлюенсеры уже растворили все филлеры в лице - естественность действительно становится трендом. Мне, например, после того, как я избавилась от филлеров, сказали: «Ты выглядишь гораздо моложе» Я получила так много положительной обратной связи. Это, пожалуй, было мое лучшее решение за год.
Как проходит эта процедура, больно ли?
Болевой порог у всех разный, но перед процедурой делают анестезию, как и перед инъекциями. Поскольку у меня довольно высокий болевой порог, для меня процедура была безболезненной. Думаю, все продлилось не дольше получаса. Делается все тем же способом, что и инъекции - вводится растворяющее вещество. Сначала ты выглядишь даже хуже: все опухшее, как будто ты сильно переборщила с инъекциями. Не стоит планировать никакие встречи в этот день.
Почему все отекает?
Я точно не знаю, но когда ты колешь губы, наверное, появляются микроповреждения, которые и вызывают отек.
У меня не было синяков, но некоторых мастеров тяжелая рука, и получается некрасиво. Так, конечно, интересно, что ты можешь все инъекции растворить.
После процедуры я постоянно бегала к зеркалу, проверяя, как выгляжу и что уже ушло. Ты видишь, как с каждым часом лицо изменяется, и к вечеру ты возвращаешься к своему привычному виду.
Что ты почувствовала в этот момент?
Сначала было действительно очень непривычно и странно. Когда в губах препарат, они такие упругие. Но уже в первый вечер они были немного сморщенные. К счастью, это быстро прошло.
Пролетел месяц с той процедуры. К своим естественным губам я уже привыкла. Больше нет такого ощущения, что в зеркале на меня смотрит кто-то чужой. Просто увлажняешь губы, и они восстанавливаются.
Но я вспомнила, когда я решилась - летом! Я гуляла с ребенком, и какие-то мужчины посмотрели на меня и сказали: «Смотри на нее!» Это как-то запомнилось, и я подумала: «Что это вообще значит?!» Мне казалось, что я не так уж и сильно переборщила с инъекциями, что вообще за право у совершенно незнакомых людей на улице комментировать меня?
Это совсем не вежливо. Некоторым кажется - раз человек явно что-то сделал со своей внешностью, значит, можно это обсуждать. Но это не так. Человек остается личностью и хозяином своего тела.
Все, наверное, идет из воспитания. Умный человек понимает, что так говорить о других - неправильно. Но, к сожалению, не все такие.
Я считаю, что не была перекачана. Но должна признать: моим близким, например, отцу, это совершенно не нравилось. Он сторонник естественной красоты и был очень рад, когда я решила все растворить. Сказал: «Надо было давно это сделать. Теперь ты гораздо красивее!» Он человек старой школы, ему нравятся натуральные женщины.
Кто такая Марлеэ Карья?
Марлеэ Карья - мать, юрист и блогер, которая откровенно рассказывает в соцсетях о своей жизни. У нее юридическое образование и многолетний опыт работы в государственном секторе в качестве юриста. Сейчас она сосредоточена на материнстве и личностном развитии.
Своим примером она показывает, что жизнь - это не прямая линия, а постоянный рост, обучение и поиск новых возможностей.
Благодаря своей яркой натуре, смелости и честности, Марлеэ вдохновляет и других женщин бороться за свои мечты.