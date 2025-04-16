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ФОТО И ВИДЕО Потные, но счастливые: в спортивном центре Таллинна всю ночь гремела музыка

В минувшую субботу, 12 апреля, в столичном Cool Padel прошла яркая вечеринка, посвященная паделю. Смотрите фото и видео!

Любители паделя и хорошей музыки собрались вместе, чтобы не только поиграть, но и насладиться живым общением, диджей-сетами и угощениями.

Настоящим украшением вечера стал эксклюзивный торт от MyCake, а местные диджеи не давали публике скучать. Розыгрыш призов от Kai на сумму 180 евро добавил мероприятию азарта и радости.

​Это уже вторая вечеринка Desperanze. Первая тусовка прошла в кафе и называлась Coffee Party.

Смотрите фото и видео!

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