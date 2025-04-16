У блогера диагностировали рак желудка за годы до появления симптомов благодаря ДНК нерожденной дочери

Ему диагностировали болезнь после прохождения генетического тестирования, чтобы выяснить, почему его нерожденная дочь умерла на 26 неделе.

Сидни утверждает, что врачи сказали, что если бы его не обнаружили так рано, он вернулся бы в течение трех лет на 3 или 4 стадии рака. Сидни говорит, что у него не было никаких симптомов и что «буквально ДНК дочери спасла ему жизнь».

Нерожденная дочь Раза умерла в сентябре в 2024 году из-за голопрозенцефалии - врожденного порока, при котором мозг формируется неправильно. Он и его жена прошли генетическое тестирование, чтобы определить причину, и хотя она не была понятна, у него обнаружили генетическую делецию, которая может вызвать рак желудка. Затем создатель контента прошел эндоскопию, подтвердившую его диагноз.

18 апреля ему сделают гастрэктомию - полное удаление желудка.