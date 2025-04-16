Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметы

Последняя неделя перед праздником называется Страстным, а его четверг - Чистым, который в этом году приходится на 17 апреля. Этот день имеет особое значение для христиан, ведь связан с Тайной вечерей Иисуса Христа и его последними часами перед арестом.

Согласно Евангелию, во время вечери Иисус установил таинство Евхаристии, разделив хлеб и вино со словами: «Это - Тело Мое», «Это - Кровь Моя». Он также омыл ноги апостолам, показывая пример смирения, служения и братской любви. Иисус знал, что его ждет предательство, и во время ужина предсказал, что один из учеников его выдаст. Впоследствии Иуда Искариот продал Спасителя за 30 сребреников.

Таким образом Чистый четверг вошел в христианскую традицию как день, когда чтят примеры жертвенности, милосердия и любви. Он является духовной подготовкой к Пасхе и напоминает о важности внутреннего очищения, поэтому и называется «Чистым».

Что нельзя делать в Чистый четверг

Первое - нельзя ссориться, ругаться или оскорблять других, ведь это время внутреннего мира. Считается, что конфликты в этот день могут продолжаться весь год.

Также не следует бездельничать - лучше убирать, стирать, готовить пасхальные яйца и куличи. Грязь в доме символизирует нечистоту души, поэтому дом стараются тщательно очистить.

Не стоит занимать деньги или отдавать вещи - это может «вынести» из дома удачу.