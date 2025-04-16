Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметы

17 апреля православные отмечают большой церковный праздник - Великий четверг Страстной недели, который в народе еще называют Чистым. До конца года остается 258 дней.
Последняя неделя перед праздником называется Страстным, а его четверг - Чистым, который в этом году приходится на 17 апреля. Этот день имеет особое значение для христиан, ведь связан с Тайной вечерей Иисуса Христа и его последними часами перед арестом.
Согласно Евангелию, во время вечери Иисус установил таинство Евхаристии, разделив хлеб и вино со словами: «Это - Тело Мое», «Это - Кровь Моя». Он также омыл ноги апостолам, показывая пример смирения, служения и братской любви. Иисус знал, что его ждет предательство, и во время ужина предсказал, что один из учеников его выдаст. Впоследствии Иуда Искариот продал Спасителя за 30 сребреников.
Таким образом Чистый четверг вошел в христианскую традицию как день, когда чтят примеры жертвенности, милосердия и любви. Он является духовной подготовкой к Пасхе и напоминает о важности внутреннего очищения, поэтому и называется «Чистым».
Что нельзя делать в Чистый четверг
Первое - нельзя ссориться, ругаться или оскорблять других, ведь это время внутреннего мира. Считается, что конфликты в этот день могут продолжаться весь год.
Также не следует бездельничать - лучше убирать, стирать, готовить пасхальные яйца и куличи. Грязь в доме символизирует нечистоту души, поэтому дом стараются тщательно очистить.
Не стоит занимать деньги или отдавать вещи - это может «вынести» из дома удачу.
После захода солнца запрещено работать - время посвящают молитве и тишине.
Не рекомендуется стричься или обрезать ногти, чтобы не потерять здоровье и удачу.
В Чистый четверг также не оставляют еду неприготовленной - все пасхальные блюда готовят заранее.
Народные приметы и традиции в Чистый четверг
Если небо на востоке окрасилось в золотисто-розовые оттенки, можно ожидать хорошей и ясной погоды.
Весенний дождь в этот день предвещает влажную, дождливую весну.
Если береза распускается раньше ольхи - лето будет жарким и сухим, а если наоборот - стоит ждать обильных дождей.
В Чистый четверг сохранились многочисленные обычаи, связанные с очищением тела и души. Утром люди умываются целебной водой, чтобы смыть грехи и болезни. Обязательным является уборка в доме как символ внутреннего очищения. В этот день традиционно пекут пасхи и готовят пасхальные блюда. В храмах проводятся богослужения, исповедь и чтение Евангелий о Страстях Христовых.