Режиссер «Один дома 2» хочет вырезать Трампа из фильма, но боится депортации

Рожденный в США режиссер с итальянскими корнями убежден, что за столь дерзкий поступок его могут отправить в Италию.

«Это стало проклятием. Это стало для меня позорным клеймом. Я просто хочу, чтобы это исчезло», - сказал он в интервью San Francisco Chronicle.

Как известно, Трамп сыграл в культовой ленте эпизодическую роль. Он появился на несколько секунд в «Один дома 2» (1992), чтобы подсказать главному герою Кевину МакКалистеру, где холл в отеле Plaza в Нью-Йорке, который принадлежал политику.