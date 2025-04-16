Режиссер «Один дома 2» хочет вырезать Трампа из фильма, но боится депортации

Режиссер Крис Коламбус заявил, что он стал считать эпизод с Трампом в своем фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» обузой, от которой хотел бы избавиться, однако опасается, что администрация президента депортирует его.
Рожденный в США режиссер с итальянскими корнями убежден, что за столь дерзкий поступок его могут отправить в Италию.
«Это стало проклятием. Это стало для меня позорным клеймом. Я просто хочу, чтобы это исчезло», - сказал он в интервью San Francisco Chronicle.
Как известно, Трамп сыграл в культовой ленте эпизодическую роль. Он появился на несколько секунд в «Один дома 2» (1992), чтобы подсказать главному герою Кевину МакКалистеру, где холл в отеле Plaza в Нью-Йорке, который принадлежал политику.
По словам режиссера, включение Трампа в фильм было условием для съемок в отеле Plaza, принадлежавшем миллиардеру. В конце 2023 года Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Коламбуса во лжи, заявив, что команда режиссера умоляла его сняться в фильме.