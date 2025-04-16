Будут купаться в счастье: три знака Зодиака, которым повезет до конца апреля 2025 года

Близнецы

До конца месяца Близнецов ждут приятные перемены, особенно в финансовой сфере. Возможны повышение дохода, удачные сделки или неожиданная поддержка. Период благоприятен для покупок, инвестиций в себя и улучшения быта. Поддержка близких даст уверенность, а интуиция подскажет верный путь. Действуйте решительно - вы на правильной дороге, и удача будет сопутствовать каждому вашему шагу.

Весы

Весам до конца месяца светит яркий карьерный рост. Вас ждут признание, похвала и, возможно, интересное предложение. Ваш креатив и уверенность произведут сильное впечатление. В это время особенно важно не упустить шанс показать себя. Подходит для старта новых проектов, переговоров, обучения и личного продвижения. Главное - не сомневайтесь в себе, ведь вы сейчас на пике своих возможностей.

Козерог