Фото принца Уильяма и Кейт с детьми станет поводом для судебного разбирательства?

Принц и принцесса Уэльские недавно провели школьные каникулы со своими тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луисом - на лыжном курорте во французских Альпах.

Хотя семья хотела насладиться временем на склонах в приватной обстановке, их отдых не остался без внимания средств массовой информации. Фотографии, запечатлевшие королевскую пятерку в заснеженной идиллии, были опубликованы в таких известных изданиях, как Paris Match и Page Six.

Теперь возник вопрос: нарушает ли это частную жизнь семьи?

По данным The Telegraph, официального иска в суд пока не подано, однако принц Уильям и Кейт хорошо известны своим стремлением оберегать личную жизнь, особенно когда проводят время с детьми вне официальных мероприятий. Издание отмечает, что супруги могут обратиться в суд, если сочтут публикацию этих фото чрезмерным вмешательством в свое частное пространство.

Это не первый случай, когда королевская чета сталкивается с подобной ситуацией. Уже в 2012 году Кейт и Уильям оказались в центре скандала из-за вторжения в личную жизнь, когда французский журнал Closer опубликовал тайно сделанные фотографии отдыхающей Кейт.

Некоторые из них даже носили несколько откровенный характер. Эти снимки вызвали международное возмущение и в итоге привели к судебному процессу, по итогам которого пара добилась частичной победы.